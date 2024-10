- Najlepiej by było, gdyby kandydatem KO był Donald Tusk. Powinien znaleźć w sobie odwagę, by stanąć do tego wyścigu - powiedział w programie "Graffiti" Marcin Ociepa. W ten sposób poseł PiS odniósł się do zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który ogłosił, że 7 grudnia poznamy kandydata KO na prezydenta.

- To Donald Tusk jest faktycznym liderem tego obozu politycznego i to on ponosi odpowiedzialność za wszystko - wskazał w "Graffiti" Marcin Ociepa.

Zdaniem polityka to już ostatnia chwila dla Donalda Tuska, gdyż ma już 68 lat. Jeśli jednak miałby wybierać między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim, to uważa, że poważniejszym kandydatem jest szef MSZ.

- To człowiek, który był szefem MON, marszałkiem Sejmu i ma zupełnie inny format niż Rafał Trzaskowski - tłumaczył, zastrzegając jednak, że i tak nie zagłosowałby na Radosława Sikorskiego, bo ten "obciążony jest szeregiem katastrofalnych decyzji i jest jednym z symboli "resetu" w relacjach z Rosją".

Wybory prezydenckie 2025. PiS szuka najlepszego kandydata

Poseł Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał też na pytanie o kandydata PiS na prezydenta. W jego opinii na prawicy jest bardzo wielu dobrych pretendentów, on sam jednak nie będzie startował do Pałacu Prezydenckiego.

- Nie mam takich planów, gdyż dzisiaj Zjednoczona Prawica jest tak skonstruowana, że PiS ma pierwszeństwo we wskazaniu kandydata - zadeklarował.

Polityk przyznał także, że sondowany na kandydata prezes IPN Karol Nawrocki z pewnością uzyskałby jego poparcie, a dawane mu w sondażach ponad 20 proc. poparcia to "bardzo dobry punkt wyjścia"

Nowa strategia migracyjna Polski. Ociepa: Będę trzymał kciuki za rządzących

Marcin Ociepa pytany był przez Marcina Fijołka także o opracowywaną przez rząd nową strategię migracyjną Polski.

- Będę trzymał kciuki za rządzących, żeby robili to, co Zjednoczona Prawica, to znaczy stali murem za polskim żołnierzem i strzegli szczelności granicy - zapowiedział.

Prezes Stowarzyszenia OdNowa RP przekonywał przy tym, że szereg naszych wartości, cały system świata demokratycznego jest celem wojny hybrydowej, a wolność słowa, mediów, prawo do azylu wykorzystywane są do destabilizacji naszego kraju.

- Wielka sztuka polega na tym, żeby rządzący potrafili obronić nasze wartości, a jednocześnie nie sprawić, żeby zostały one obrócone przeciwko nam - podkreślił.

Polityk PiS, nawiązując do wypowiedzi byłego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, stwierdził też, że organizacje praw człowieka "są odklejone od rzeczywistości". Wskazywał tu na przykład rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa, którego uwolnienia z aresztu dopominali się działacze tychże organizacji.



- Zielona granica to nie jest miejsce, gdzie szuka się azylu, ponieważ na Białorusi nie ma wojny - zaznaczał.

Komentując konflikt premiera z aktywistami, ocenił z kolei, że "ci ludzie mają Donalda Tuska takim, jakim on jest".

- Donald Tusk ma poglądy "każde" - stwierdził, dodając, iż premier "czaruje" poszczególne elektoraty, które finalnie i tak nic z tego nie mają.

Suwerenna Polska dołączyła do PiS. "PiS odrobiło pewną lekcję"

- Dlaczego pan chciał, panie redaktorze, żebym psuł Suwerennej Polsce to święto? - dopytywał Marcina Fijołka, odpowiadając, dlaczego OdNowa RP nie dołączyła do PiS w minioną sobotę.

Tłumacząc swoja decyzję Ociepa wyraził przekonanie, że PiS potrzebuje Stowarzyszenia OdNowa RP - środowiska, które będzie papierkiem lakmusowym dla PiS, na ile jest ono w stanie walczyć o centrum.

- Konsolidacja SP i PiS to nie był błąd. Panowie z SP powrócili do PiS. To jest ponowne zjednoczenie i bardzo dobrze, że PiS odrobiło pewną lekcję z lat 90. i stara się integrować te środowiska, które były w PiS - ocenił.

Były wiceszef MON przyznał przy tym, że on też był namawiany do dołączenia do PiS. - Są takie propozycje, koncepcje, idee - przekazał.

Zaprzeczył jednak, jakoby Jarosław Kaczyński był osobą, która nie znosi sprzeciwu. Jego zdaniem prezes PiS o wiele bardziej nie toleruje ignoranctwa. - Jeżeli tylko słyszy argumenty, to jest w stanie się z nimi zgodzić - zakończył.

