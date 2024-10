Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przyjął strategię migracyjną Polski. Jak wcześniej zapowiadał, w jej ramach czasowo zawieszone będzie prawo do azylu. "Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana" - przekazał we wtorek na platformie X. Pomysł zmiany w polityce azylowej wywołał kontrowersje m.in. u Lewicy, Polski 2050 oraz w Komisji Europejskiej.

O szczegółach strategii migracyjnej, która nosi nazwę "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo", premier mówił w sobotę. - Jednym z jej elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - dodał Donald Tusk.

Jak dodawał, Polska - za sprawą odzyskania kontroli nad kwestiami migracyjnymi - nasz kraj może stać się "obiektywnie najbezpieczniejszym krajem w Europie". - Polki i Polacy muszą czuć się wolni w swoim kraju. Stąd tak ważna jest polityka migracyjna i bezpieczeństwa - mówił Tusk.

Prawo do azylu będzie zawieszone? KE: Kraje członkowskie mają zobowiązania

Tusk podkreślał, iż po wprowadzeniu w strategii w życie nielegalna migracja do Polski będzie "zredukowana do minimum". - Wyplenimy praktyki, które omijały polskie interesy, naruszały bezpieczeństwo. Zlikwidujemy te praktyki do zera, żeby odzyskać kontrolę nad tym, kto do nas przyjeżdża - zapowiadał.

Najbardziej kontrowersyjną zapowiedzią premiera okazało się wspomniane zawieszenie prawa do azylu. Przedstawiciel Komisji Europejskiej komentował w rozmowie z Politico, że kraje członkowskie UE "mają międzynarodowe i unijne zobowiązania, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej".

- Musimy dążyć do wypracowania europejskiego rozwiązania, które będą odporne na hybrydowe ataki Putina i Łukaszenki, bez uszczerbku dla naszych wartości (...). Nie możemy pozwolić Rosji i Białorusi na (ich) wykorzystywanie, w tym prawa do azylu, przeciwko nam i podważanie naszych demokracji - przekonywał.

Strategia migracyjna. Ministrowie z Lewicy przedstawili zdania odrębne

Do wpisu Tuska, w którym ogłosił przyjęcie strategii, odniosła się szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "Została przyjęta ze zdaniami odrębnymi czworga ministrów konstytucyjnych Lewicy. Pan premier nie zgodził się na nasze poprawki dot. m.in. wpisania przestrzegania konstytucji do strategii. Jeżeli chodzi o planowaną legislację, nasze stanowisko pozostanie takie samo" - napisała na X.

Dodała, że "w 90 proc. rządowy dokument strategii migracji jest dokumentem dobrym: ochrona rynku pracy, repatriacja, walka z wyłudzaniem wiz, większa kontrola". "Natomiast jeden fragment, dotyczący łamiącego konstytucję uniemożliwienia samego nawet wnioskowania o azyl, jest nie do zaakceptowania" - uzupełniła.



Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia twierdził we wtorkowym "Graffiti" w Polsat News, iż "prawo do azylu jest święte". - My, jako Polska 2050, się nie zgadzamy, nawet na zawieszanie ograniczone terytorialnie czy czasowo. Żebyśmy się zgodzili, muszą zostać spełnione dwa warunki: realne zaostrzenie sytuacji i wprowadzenie stanu nadzwyczajnego - stwierdził.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem podkreślał, że "jeśli chodzi o tzw. profilaktykę migracyjną, to my (Polska 2050 - red.) się nie zgadzamy". - Przyniesie niewspółmierne szkody do zysków - argumentował.

