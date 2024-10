"Koalicja przetrwa" Szymon Hołownia nie ma wątpliwości

Szymon Hołownia był pytany w "Graffiti" o podsumowanie roku od wyborów parlamentarnych, wygranych przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

- To nie musiało się tak skończyć. Nie byliśmy pewni. To jest historyczny moment, ale rozczarowanie też jest - ocenił marszałek Sejmu. - Wystawiłbym nam "czwórkę z minusem" - dodał.

Prace w koalicji - jak mówił - "to nie była kaszka z mleczkiem, spijanie sobie z dziubków". - To były bardzo ostre rozmowy - podkreślił.

Szymon Hołownia: Koalicja przetrwa, nie będzie innej w Polsce

Dopytywany przez Marcina Fijołka marszałek Sejmu stwierdził, że "koalicja przetrwa". - Nie będzie innej koalicji w Polsce. Koalicja zrobi bardzo dużo dobrej roboty - ocenił Hołownia.

Nawiązując do propozycji premiera Donalda Tusk ocenił, że "prawo do azylu jest święte". - Jeśli chodzi o profilaktykę migracyjną, to my się nie zgadzamy, przyniesie niewspółmierne szkody - zauważył Hołownia.

- Ostatnie rozmowy są obiecujące. Myślę, że nasi koalicjanci usłyszeli nasze argumenty - stwierdził marszałek Sejmu, pytany o budżet i spór wokół projektu ustawy o składce zdrowotnej.

