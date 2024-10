Mija rok od wyborów parlamentarnych, które wyniosły do władzy Koalicję 15 Października. Czy rządzący spełnili oczekiwania elektoratu, co jest ich największym sukcesem, a co największym błędem? O to Dariusz Ociepa zapyta wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy, a następnie politologa, prof. Antoniego Dudka.