Mocne stanowisko USA w Polsce: Ukraina może wygrać wojnę

W czwartek Antony Blinken przyleciał z wizytą do Polski, gdzie spotkał się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Podczas wspólnej konferencji prasowej padło pytanie "czy Ukraina wciąż może wygrać tę wojnę".

- Ukraina może wygrać tę wojnę. Jesteśmy zdeterminowani, by wygrała - odpowiedział bez wahania szef amerykańskiej dyplomacji.

- Patrząc na to, co się dzieje od ponad dwóch lat, od czasu pełnoskalowej inwazji, choć tak naprawdę to trwa od 2014 r., to raz po raz, wbrew przewidywaniom, obserwujemy sukcesy Ukrainy. W Chersoniu, w Kijowie, odepchnęli rosyjską flotę z Morza Czarnego, chociaż sami (Ukraińcy - red.) jej nie mają - powiedział.

Antony Blinken w Polsce. "Ukraińcy mają wolę walki"

Sekretarz stanu USA wskazał na ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim. - Cały czas Ukraińcy, przy wsparciu wielkiej koalicji ponad 50 państw pokazują, że mają wolę walki i jeżeli dalej będziemy ich wspierać to będą mieli zdolność odniesienia sukcesu, nie mam co do tego żadnych wątpliwości - podkreślił.

- Jeśli spojrzeć na to, co chciał osiągnąć Putin, to już odniósł porażkę. Posłuchajcie jego własnych słów. Jego celem było wymazanie Ukrainy z mapy, żeby przestała istnieć jako suwerenny kraj, by wchłonąć ją do Rosji i odtworzyć imperium rosyjskie. Nie osiągnął tego celu - zauważył Blinken.

Zaznaczył, że teraz kluczowe jest, by wciąż wspierać Ukrainę.

- Poza tym musimy wspierać ją w budowie silnego, niezależnego państwa, coraz bardziej zintegrowanego z euroatlantyckimi instytucjami, w tym Unią Europejską i NATO, żeby mogło samo być silne w wymiarze wojskowym, gospodarczym i demokratycznym. To będzie największy sukces Ukrainy i najlepsza odpowiedź na to, co próbuje osiągnąć Putin - podsumował.

Wizyta Antony'ego Blinkena w Polsce. "Rosja powinna przegrać tę wojnę"

Do wypowiedzi Blinkena odniósł się również Radosław Sikorski.

- Zgadzam się z każdym słowem Antony'ego. Powiedziałem to podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ i powtórzę to jeszcze raz: Rosja przegrała wiele swoich wojen, przegrała wojnę krymską, przegrała wojnę rosyjsko-japońską, można powiedzieć, że przegrała I wojnę światową, przegrała inwazję na Polskę w 1920 roku, inwazję na Afganistan, I wojnę czeczeńską i zimną wojnę - podkreślił.

- Wniosek jest taki, że zawsze gdy Rosja przegrywa jakąś wojnę, następują reformy, więc Rosja powinna przegrać tę wojnę, również dla przyszłości samej Rosji - wskazał szef polskiego MSZ.

Wcześniej amerykański dyplomata złożył wizytę na Ukrainie. W czasie pobytu w Kijowie podkreślał, że znajdują się w kluczowym momencie, w którym Ukraina znajduje się w środku "intensywnego jesiennego sezonu wojennego" oraz nasilających się bombardowań miast i infrastruktury energetycznej.

- Odbyliśmy owocne, długie rozmowy z naszymi ukraińskimi partnerami w kwestii oceny sytuacji na polu bitwy i tego, czego potrzebują. Zawsze bierzemy to pod uwagę. Raz jeszcze zapewniam, że dostosowujemy się do sytuacji, żeby Ukraina miała to czego potrzebuje, do odpierania rosyjskiej agresji - zapewniał podczas wizyty w Polsce.