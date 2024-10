Rok Jubileuszowy 2025 rozpocznie się w Rzymie 24 grudnia o godz. 16:30 otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra.

W czterech bazylikach papież otworzy Drzwi Święte

W niedzielę, 29 grudnia, papież Franciszek otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie. W Nowy Rok - w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Drzwi Święte otwarte zostaną w Bazylice Matki Bożej Większej, a 5 stycznia w Bazylice Św. Pawła za Murami.

Pielgrzymi będą mogli przejść przez Drzwi Święte przez cały rok. Watykan uruchomił specjalną elektroniczną rejestrację, gdzie można zarezerwować konkretny dzień i godzinę swojej wizyty w wybranej bazylice.



Rezerwacja nie jest konieczna, jeżeli podróżuje się w grupie, która zgłosiła swój udział w jubileuszowych spotkaniach.

Rok Jubileuszowy 2025

Rok Jubileuszowy często nazywany jest również Rokiem Świętym. Tradycję obchodzenia jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII w 1300 r.

Początkowo odbywały się one co sto lat, jednak stopniowo zmniejszano ten okres - najpierw do 50 lat, a od 1475 r. organizowane są one co 25 lat.

Hasło Roku Jubileuszowego 2025 to: "Pielgrzymi nadziei".

Źródło: Vatican News, Episkopatnews.pl