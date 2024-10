Nie milkną echa sobotniej zapowiedzi premiera Donalda Tuska w sprawie polityki migracyjnej. Według szefa rządu państwo musi "odzyskać 100 proc. kontroli nad tym, kto przyjeżdża do Polski". Premier zapowiedział m.in. czasowe zawieszenie wniosków azylowych. Deklaracja szefa rządu wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych.

Na 15 października premier zapowiedział przedstawienie rządowej strategii migracyjnej. - Strategia będzie się nazywała "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" - przekazał podczas sobotniej konwencji lider KO.

UE reaguje na zapowiedź Donalda Tuska w sprawie azylu

Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział w poniedziałek rano rozmowie z serwisem Politico, że kraje członkowskie "mają międzynarodowe i unijne zobowiązania, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej".

- Musimy dążyć do wypracowania europejskiego rozwiązania, które będą odporne na hybrydowe ataki Putina i Łukaszenki, bez uszczerbku dla naszych wartości - dodał przedstawiciel KE.

Jak dodał narastający kryzys pokazuje, że "nie możemy pozwolić Rosji i Białorusi na wykorzystywanie naszych własnych wartości, w tym prawa do azylu, przeciwko nam i podważanie naszych demokracji".

Sienkiewicz o pomyśle Tuska. Wskazał na rosyjskie czołgi

Do zapowiedzi premiera odniósł się w poniedziałek europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. - Jeśli mamy dziś ludzi przylatujących do Białorusi z Dubaju, następnie szkolonych przez wschodnie służby i wysyłanych na granicę z Polską, to chyba to jest zagrożenie bezpieczeństwa - stwierdził polityk KO w "Graffiti". - Musimy mieć dwa czołgi z Rosji w Białymstoku, by uznać, że możemy zawiesić prawo azylowe? - zapytał.

Sienkiewicz odniósł się do "fałszywie moralnego tonu krytyków". - Dla mnie przykładem są słowa szefowej Amnesty International Anny Błaszczak-Banasiak, że "poszukiwanie lepszego życia w UE nie jest przestępstwem, które powinno być karane śmiercią w polskim lesie" - wskazał.

- Dla mnie to przykład ogromnego populizmu. To retoryka po bandzie. Poważna organizacja nie powinna zabierać głosu w ten sposób - podkreślił.

- Środowiska ochrony praw człowieka to ludzie odklejeni od rzeczywistości, ich poziom manipulacji i fałszu jest niebywały. To, co mówi Anna Błaszczak to fałszywy ton moralnego oburzenia - podkreślił.

Wkrótce więcej informacji.