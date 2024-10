- Rząd Koalicji 13 grudnia łamie prawo. Działa pałą i uchwałą - powiedział Mariusz Błaszczak, komentując działania gabinetu Donalda Tuska. - Cały spór o sądownictwo sprowadza się do sposobu wyboru sędziów - dodał. Polityk PiS zabrał głos także w sprawie kandydata PiS w wyborach prezydenckich. - Najważniejsze jest to, aby miał on szansę zwycięstwa w drugiej turze. To ważne dla Polski - dodał.