Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie. "Grozi za to 10 lat"

Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym powiadomił, że składa zawiadomienie w związku z ujawnieniem opinii o jego stanie zdrowia.

Zbigniew Ziobro reaguje. "Składam zawiadomienie"

"Składam zawiadomienie o przestępstwie ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa podległych Donaldowi Tuskowi, motywowanego korzyściami osobistymi i politycznymi. Grozi za to 10 lat" - napisał.

"Ujawnienie opinii biegłego w tym pominięcie w niej istotnych badań i informacji o przebytej bardzo ciężkiej operacji, to poza kryminalnym przestępstwem, również celowa manipulacja opinią publiczną, na temat stanu mojego zdrowia i przebiegu leczenia złośliwego nowotworu. Tusk próbuje przykryć prawdziwe rozmiary tragicznej powodzi i śmierć wielu osób, za co ponosi odpowiedzialność" - dodał.

Opinia biegłego ws. Zbigniewa Ziobry. "Żaden biegły mnie nie badał"

W poniedziałek szefowa komisji śledczej ds. pegasusa Magdalena Sroka przekazała, że do komisji wpłynęła opinia biegłego w sprawie możliwości przesłuchania Zbigniewa Ziobry.

We wtorek Ziobro, odnosząc się do wpisu Sroki w rozmowie z Radiem Eska przekazał, że "żaden biegły go nie badał".

"Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśl" - napisał później w serwisie X.

