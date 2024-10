Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Kamila L., który szerszej publiczności znany jest jako Budda. Informację przekazało Radio Kraków. Akcja miała miejsce w Warszawie.

Wraz z Kamilem L. zatrzymanych zostało kilka innych osób. Ponadto zabezpieczono majątek celebryty. Sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa ze Szczecina.

Youtuber Budda w rękach policji

Kamil L. jest popularnym youtuberem z Krakowa. 26-latek zasłynął w sieci z loterii, w których można było wygrywać nagrody o dużej wartości. Wielokrotnie rozdawał samochody oraz miliony złotych.

ZOBACZ: Wrzucił 100 tys. do puszki WOŚP. To znany youtuber

O youtuberze zrobiło się bardzo głośno na początku 2024 roku, kiedy to na jaw wyszło, że wrzucił do puszek wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad 100 tys. zł w gotówce.

Budda odchodzi z sieci. Koniec internetowej kariery

W sierpniu 2024 roku Budda przekazał, że po pięciu latach działalności zamierza zakończyć karierę. Wyjaśnił, że powodów jest kilka, a w internecie "źle się ostatnio dzieje".

- Zwyczajnie w internecie od kilku miesięcy naprawdę źle się dzieje. To wszystko nie idzie w złym kierunku (...). I powiem wam szczerze, że pewnie wielu z was zauważyło, że ta szerząca się w internecie patologia, ta chęć krwi, te ciągłe konflikty, to napięcie, i tak dalej. Powiem wam szczerze, że ja nie czuję się w tym środowisku jako twórca dobrze po prostu. Ja nawet jako widz w tym środowisku nie czuję się już najlepiej - mówił.

ZOBACZ: Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Poseł zawiadamia prokuraturę

Dzień przed swoim zatrzymaniem Budda zorganizował ostatnią i pożegnalną loterię dla widzów. Podczas trwają ponad pięć godzin transmisji 26-latek rozdał m.in. luksusowe samochody czy też dom w Zakopanem.