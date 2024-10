- Nie tędy droga - mówi stanowczo adwokatka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Maria Poszytek, która podkreśla, że strategia migracyjna proponowana przez premiera nie tylko nie rozwiąże problemu, ale może wręcz przyczynić się do jego pogłębienia. Nie jest odosobniona w tej ocenie, tym bardziej, że, jak podkreślają eksperci, propozycja ta stoi w kontrze z prawem unijnym i międzynarodowym.

Premier Donald Tusk zapowiedział w sobotę podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Jak wskazał, prawo to jest wykorzystywane między innymi przez Alaksandra Łukaszenkę, Władimira Putina i szmuglerów, co stoi w kontrze z jego istotą.

- Trudno w ogóle uwierzyć, że tego typu propozycja mogłaby być sformalizowana i przekazana na forum UE, a zwłaszcza RE - skomentowała była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska, która dodała, że w jej ocenie decyzja premiera oznacza ignorowanie przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

Eksperci krytycznie o propozycji premiera. "Nie tędy droga"

Zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajęła także ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adwokatka Maria Poszytek. Podkreśliła, że w jej ocenie powody podane przez premiera nie uzasadniają podjętej przez niego decyzji.

- Rozumiem, że to wszystko jest uzasadniane kwestią bezpieczeństwa i walki z nieuregulowaną migracją, ale wręcz przeciwnie, ubieganie się o azyl jest jedną z legalnych ścieżek dostania się do Polski - argumentowała Poszytek.

Jej zdaniem strategia zaproponowana przez Tuska nie będzie skuteczna w walce z nielegalną migracją, ponieważ uderza nie w przemytników czy reżim Łukaszenki, ale same ofiary. Co więcej, może wręcz przyczynić się do pogłębienia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

- Nie tędy droga. Drogą do powstrzymania nieuregulowanej migracji jest zorganizowanie ludziom poszukującym ochrony legalnych ścieżek wjazdu, czyli dokładne przeciwieństwo. To powinna być podstawa - podkreśliła i dodała, że zawieszenie prawa do azylu może jedynie spowodować, że pojawi się jeszcze więcej nielegalnych działań.

- Nie sadzę, żeby ta zapowiedź jakkolwiek miała zmienić działania białoruskiego reżimu, za to pozbawia ofiary ich praw - oceniła.

Rafał Rogala o strategii migracyjnej. "Kluczowe pytanie brzmi: jak?"

- Kluczowym pytaniem wydaje się tutaj to, jak premier planuje wprowadzić tę strategię. Dzisiaj jesteśmy związani aktami prawa nie tylko polskiego i europejskiego, ale i międzynarodowego. To jest chociażby Konwencja Genewska, Karta Praw człowieka - wymieniał na antenie Polsat News Rafał Rogala, były szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

- Polityka, która nie będzie miała realnych narzędzi do powstrzymania migracji, będzie jedynie ułudą - zauważył ekspert. - Potrzeba nam realnej polityki readmisyjnej, która dam nam realne możliwości, aby zawracać migrantów, którzy dostali się do Polski nielegalnie - dodał.

Były szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwrócił uwagę, że Polska potrzebuje wsparcia ze strony UE oraz "współpracy bilateralnej z krajami, z których pochodzą migranci". - Ale wiemy, że to się nie zadzieje. Nie możemy oczekiwać na przykład od Białorusi, że będzie współpracować z Polską - podkreślił.

Rogala argumentował jednak, że strategia proponowana przez premiera jest zasadna. - Instytucja azylu jest wykorzystywana do tego, ażeby handlować ludźmi i wymuszać transfery migracyjne. Azyl to nie jest tylko elementarna ochrona człowieka poszukującego bezpieczeństwa, ale ma też ciemne strony. Natomiast nie wolno nam gubić tego humanitarnego aspektu - podkreślił.

Prace nad strategią migracyjną na lata 2025-2030 prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Premier zapowiedział, że dokument zostanie przedstawiony 15 października na posiedzeniu Rady Ministrów.