W środę rządy Polski i Czech spotkały się w Pradze na konsultacjach międzyrządowych. Premierzy Donald Tusk i Petr Fiala poinformowali, że wspólne rozmowy będą dotyczyć m.in. ochrony przeciwpowodziowej, nielegalnej migracji i wsparcia dla Ukrainy. Środowe polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe to dziewiąte spotkanie obu rządów w tym formacie.

Donald Tusk zabrał głos. W sobotę ogłosi kluczową strategię

- W sobotnie południe, za trzy dni, ogłoszę wieloletnią strategię migracyjną Polski. To nie będzie tylko program migracyjny i szerzej - nowoczesną polityką migracyjną obliczoną na lata - ale będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej - powiedział podczas konferencji prasowej po konsultacjach Tusk.

ZOBACZ: Zmiany na granicy z Białorusią. Ruszyła budowa

Jak podkreślił "Polska jest w szczególnej sytuacji i nasza pozycja w UE będzie szczególnie twarda". - Jesteśmy pod presją migracji z powodu wojny, głodu, przeludnienia wokół Europy. Polska jest też ofiarą niemądrej polityki wizowej moich poprzedników. Setki tysiące przybyszów korzystały z rażących błędów i systemu stworzonego przez poprzednią władzę - mówił na konferencji w Pradze.

Nielegalna migracja. Premier: Jesteśmy w szczególnej sytuacji

- Wspólnie musimy przekonać innych partnerów w Unii Europejskiej - i zrobimy to - że zadaniem Unii Europejskiej jest ochrona granicy zewnętrznej i redukcja do minimum nielegalnej migracji, a nie tworzenie granic wewnętrznych i tworzenie mechanizmów przemieszczających tylko grupy nielegalnych migrantów w obrębie Europy - powiedział polski premier.

Jak dodał "będziemy tu współpracować we wszystkich aspektach - Czechy mogą liczyć na Polskę, a Polska na Czechy". - Damy tego przykłady już na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Zgodnie z zapowiedziami Tuska, Warszawa i Praga będą stanowczo obstawały przy konieczności przeprowadzenia "bardzo poważnej politycznej debaty o migracji" w Brukseli.

Polsko-czeskie konsultacje w Pradze. Premierzy o rozmowach

- Nie chodzi o to, żeby kolejne rutynowe, nie zawsze potrzebne, nie zawsze mądre konkluzje pojawiły się na papierze. Chodzi o to, żeby przywódcy państw europejskich na serio przemyśleli wszystkie wady i zalety dotychczasowych rozwiązań, tak żeby skutecznie chronić całą Europę i państwa członkowskie przed falą nielegalnej, coraz częściej organizowanej przez siły zewnętrzne migracji - kontynuował lider Platformy Obywatelskiej.

Szef rządu podziękował także Czechom za współpracę podczas ostatnich rekordowych powodzi. - Takie krytyczne sytuacje są najlepszym testem na to, na ile przyjaźń jest prawdziwa, a na ile jest tylko sloganem dyplomatycznym. Tu okazało się, że współpracowaliśmy ze sobą, mimo że sytuacja była obiektywnie trudna. Współpracowaliśmy niezwykle serio i z wielkim wzajemnym zaufaniem - podkreślił, dodając, że dzięki temu "dramatyczne konsekwencje powodzi po obu stronach granicy były jednak mniejsze".

Powódź 2024. Donald Tusk dziękuje Czechom za współpracę i pomoc

Tusk podziękował również czeskim pilotom śmigłowców, którzy bezpośrednio brali udział także w akcjach ratunkowych na terenie Polski. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił również o rosnącej popularności Polski - a zwłaszcza Trójmiasta - wśród czeskich turystów.

ZOBACZ: Mosty na granicy z Czechami są już przejezdne. Poziom wody w Olzie opada

- Fakt, że ruszy kolej - cztery razy dziennie z Pragi przez Wrocław do Gdyni - to teoretycznie do tysiąca ludzi dziennie. Jeśli w tym roku mieliśmy 550 tys. czeskich turystów na Wybrzeżu, to wyobraźcie sobie, o ile ten ruch może wzrosnąć - podkreślił premier. Tusk zapewnił, że Czesi i Czeszki są "najmilej witanymi gośćmi na polskiej ziemi" i zaprosił czeskich turystów również do innych regionów Polski, nie tylko nad polskie morze.

Petr Fiala o nowej umowie. "Negocjacje trwały od lat"

- Postanowiliśmy zakończyć rozmowy w sprawie umowy o współpracy służb ratunkowych. Negocjacje w tej sprawie trwały od wielu lat. Ministrowie zdrowia postanowili zorganizować kolejne spotkanie, gdzie negocjacje zostaną pomyślnie zakończone przygotowaniem tej umowy - zapowiedział natomiast Fiala.

ZOBACZ: Czechy: Udaremniono próbę podpaleń. Premier mówi o Rosji

Premier Czech dodał, jego kraj pragnie intensyfikacji kontaktów z Polską, a w tym przypadku istotne są dobre połączenia drogowe. - Naszym priorytetem jest budowa kolei dużych prędkości, które będą połączone z polską infrastrukturą - podkreślił.

