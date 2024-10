Już 20 lat, codziennie "Wydarzenia" zapewniają milionom widzów w Polsce dostęp do prawdziwych i uczciwych informacji - co miesiąc serwis dociera średnio do prawie 17 milionów widzów.

"Wydarzenia" Polsatu świętują 20. urodziny

Najlepszy zespół dziennikarski w Polsce, najbardziej zgrany i oddany swojej pracy, przygotowuje dla milionów Polaków informacje z kraju i ze świata, tak aby w niecałe 30 minut przekazać wszystko, co najważniejsze. Poza przekazywaniem najważniejszych informacji z kraju i ze świata redakcja dużo miejsca poświęca również sprawom społecznym. Do dzisiaj wyemitowano prawie 7 tysięcy wydań głównych "Wydarzeń".

"Wydarzenia" to nie tylko marka, która przez 20 lat zdobyła renomę i trwale zapisała się w historii telewizji. To przede wszystkim ludzie, którzy na tę renomę pracują i codziennie tę historię tworzą. Wiele osób jest w redakcji "Wydarzeń" od samego początku, co pokazuje, jak bardzo są do nich przywiązani.

- To było spore wydarzenie, kiedy po raz pierwszy usiadłam na fotelu prowadzącej w studio "Wydarzeń". To był nowy program informacyjny chociaż przekształcony z programu, który istniał w Polsacie, czyli "Informacji", ale dla nas, dla zespołu było to ogromne wydarzenie. Mieliśmy nowe studio, nową scenografię. Wszystko było inne, nowe - wspomina Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Kanałów Tematycznych Telewizji Polsat.

"Wydarzenia" - najbardziej obiektywny serwis informacyjny w Polsce

Dla redakcji najważniejsza jest jednak ocena widzów, a Polacy od lat oceniają "Wydarzenia" jako najbardziej obiektywny serwis informacyjny w Polsce. To także jeden z najpopularniejszych programów emitowanych codziennie w Polsacie.

Główne wydanie "Wydarzeń" obecnie prowadzą Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Magdalena Kaliniak i Igor Sokołowski.

Widzowie codziennie mogą oglądać cztery wydania serwisu:

12:50 w Polsat News i Wydarzeniach 24,

15:50 od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu, a codziennie w Polsat News i Wydarzeniach 24,

18:50 wydanie główne emitowane w Polsacie i Wydarzeniach 24,

wydanie główne emitowane w Polsacie i Wydarzeniach 24, 21:50 "Wydarzenia Wieczorne" - Polsat News i Wydarzenia 24.

Przed "Wydarzeniami" przez 11 lat w Polsacie nadawane były "Informacje", pierwszy program informacyjny Telewizji Polsat.

