Sukces Wydarzeń 24. We wrześniu wybierał je co czwarty Polak

Wielki sukces Wydarzeń 24. We wrześniu stacja była najchętniej wybieraną w co czwartym polskim domu. Oznacza to, że najbardziej rzetelne i sprawdzone informacje czerpało z niej ponad 8 mln widzów, a to nie wszystko. Ogromne zainteresowanie wzbudza także konto Wydarzeń 24 na TikToku.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, we wrześniu co czwarty Polak oglądał Wydarzenia 24 - to prawie 8,5 mln widzów. Istniejąca od trzech lat stacja informacyjna zanotowała rekordowy wynik oglądalności i nie zamierza się zatrzymywać.

Sukces Wydarzeń 24. Stację wybiera coraz więcej Polaków

Co warte odnotowania, w grupie wszystkich badanych stacja uzyskała udział 1,28 proc. - w zestawieniu rok do roku, jest to wzrost o 63 proc. W grupie 16-59 jej udział w rynku wynosił z kolei 1,02 proc. i jest to wzrost o 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku.



We wrześniu średnio dziennie kontakt ze stacją miało 2,3 mln widzów.

Wydarzenia 24 z powodzeniem próbują podbić również internet. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się m.in. konto stacji na TikToku. Kanał ma ponad pół miliona obserwujących i 19 mln polubień. Najpopularniejszy film zanotował natomiast aż 7,3 mln wyświetleń.

Wydarzenia 24 od trzech lat w polskich domach

Wydarzenia 24 to stacja informacyjna powstająca od 2021 r. we współpracy z Polsat News, Wydarzeniami oraz serwisem internetowym Interia. W jej ramówce znajdują się wyłącznie serwisy informacyjne, w których widzowie znajdą wszystkie bieżące informacje z kraju i ze świata.

Programy Wydarzeń 24 realizowane są w Warszawie, w jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie, które jest w pełni zautomatyzowane. Przy jego tworzeniu zostały wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne.

