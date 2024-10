Dodatkowe 330 zł miesięcznie do emerytury. Komu przysługuje?

Przepisy regulują szereg przywilejów, na które mogą liczyć w Polsce kombatanci. Obejmują one m.in. kwestie zdrowotne, socjalne oraz zawodowe, takie jak prawo do dłuższego urlopu. Zasłużonym przysługują również ulgi taryfowe i dodatki finansowe. Najwyższym z nich jest dodatek kombatancki, który wynosi 330,07 zł. Jak można go otrzymać?