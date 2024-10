O tej propozycji mówi się od kilku lat. Petycje w sprawie uhonorowania świadczeniami małżeństw o długim stażu trafiły do prezydenta, Senatu i Sejmu. Szczególnie często porusza się kwestie wprowadzenia tak zwanego 500 plus dla małżeństw. Padły nawet konkretne propozycje dotyczące tego, które pary mogłyby liczyć na wsparcie finansowe. Co na to rządzący?

Po raz pierwszy głośno o pomocy finansowej dla długoletnich małżeństw zrobiło się po tym, jak w 2019 roku do Kancelarii Prezydenta trafiła stosowna petycja.

Zaproponowano w niej, by związki z 50-letnim stażem otrzymywały dodatek za długoletnie pożycie wysokości 500 zł miesięcznie (stąd "500 plus dla małżeństw", określenie, które przylgnęło do inicjatywy). Pary 55 lat po ślubie miałyby dostawać 550 zł, 60 lat - 600 zł.

Autor dokumentu (nie został podany do publicznej wiadomości - red.) przekonywał, że obecnie mężów i żony będących ze sobą wiele lat wyróżnia się jedynie medalem od głowy państwa. Tymczasem, zaznaczał pomysłodawca, obecnie "trwałość związków małżeńskich jest lekceważona", więc uhonorowanie tego typu to za mało.

Według propozycji, te osoby, które owdowiały powinny utrzymać prawo do świadczenia. "Dodatek ten, oprócz honorowego, miałby też oczywisty charakter moralny i materialny" - czytamy w petycji.

Pieniądze dla małżeństw z długim stażem. Apel do Sejmu i Senatu

Podobne pomysły zaczęły trafiać do posłów i senatorów. W 2022 r Sejmowa Komisja do Spraw Petycji otrzymała propozycję inicjatywy o podobnym, lecz poszerzonym założeniu, w porównaniu do tej, z którą zapoznała się Kancelaria Prezydenta. Dodatek miałby bowiem dotyczyć też par będących razem nie pół wieku, a 40 i więcej lat.

Wnioskodawcy przedstawiają się w petycji jako małżeństwo z 50-letnim stażem. Wskazują, że takie związki stanowią "wzór rodziny". Podkreślają też znaczne potrzeby seniorów w sferze materialnej. Podobne pismo trafiło do Senatu.

Czy takie świadczenie może wkrótce trafić na konta seniorów? Najpierw politycy musieliby wprowadzić odpowiednią ustawę. Portal trojmiasto.pl dowiedział się jednak od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że obecnie nie trwają pracę nad tego typu projektem. Projekt może jednak trafić do Sejmu w innym sposób.

Jak nie 500 plus, to... 5000 plus dla długoletnich małżeństw?

Pojawił się też kolejny pomysł. Senatorowie dostali w styczniu 2023 roku inną petycję, upominającą się o los par związanych ze sobą przez kilka dekad.

Jej autor, emerytowany radca Eugeniusz Szymala, zaproponował "świadczenie rodzinne dla małżonków o stażu małżeńskim 50 lat i więcej". W tym dokumencie proponuje, by na "Złote Gody" (czyli pół wieku od ślubu) wypłacać jednorazowo 5000 złotych.

Każde kolejne pięć lat związku, aż do "dębowej" rocznicy (osiem dekad razem), oznaczałoby wypłatę kwoty o 500 zł wyższej, 5500 zł, 6000 zł, i tak dalej do 8000 zł.

Pomysłodawca powołał się też na wyliczenia dziennika "Fakt". Wynika z nich, że rocznie świadczenie to nie przekroczyłoby kwoty 100 milionów złotych.

red / polsatnews.pl