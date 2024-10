Zbigniew Ziobro pod koniec 2023 roku wycofał się z życia publicznego. W marcu 2024 roku polityk poinformował na mediach społecznościowych, że zmaga się z chorobą nowotworową. Zdiagnozowano u niego raka przełyku.

Były minister sprawiedliwości natychmiast poddał się terapii. - Dotknęło mnie nieszczęście ciężkiej choroby. Nie szukałem żadnego usprawiedliwienia, ani tym bardziej politowania, tylko starałem się znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo chciałem ratować swoje życie - mówił polityk kilka miesięcy temu w programie "Debata Dnia".

Zbigniew Ziobro poinformował o stanie swojego zdrowia

Lider Suwerennej Polski przeszedł skomplikowaną, ośmiogodzinną operację wycięcia fragmentu przełyku, a także poddawał się chemioterapii i naświetlaniu.

Niestety, niedługo później pojawiły się powikłania i potrzebne były kolejne zabiegi.

- Po operacji pojawiły się powikłania. Musiałem poddawać się zabiegom poszerzania odtworzonego przełyku, bo przestałem móc jeść a nawet pić. Aktualnie przechodzę intensywną rehabilitację, by ustabilizować organizm i zacząć wracać do sił - wyjaśnił Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk przekazał również aktualne informacje o stanie swojego zdrowia.

- Jestem dobrej myśli, bo czuję się coraz lepiej - stwierdził. Przypomniał jednak, że wkrótce przejdzie specjalistyczne badanie, które wykaże, czy zastosowane leczenie przynosi rezultaty.

- Dopiero w listopadzie będę miał badanie PET i wtedy będą miał jasną sytuację co do rokowań - dodał były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro wezwany przed komisję śledczą

Zbigniew Ziobro 14 października ma zostać przesłuchany przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Zgodę na to wydał biegły, który wydał opinię na temat stanu zdrowia polityka na podstawie dokumentacji z pięciu placówek medycznych.

Zbigniew Ziobro pytany pod koniec września w Telewizji Republika, czy stawi się na przesłuchanie, odpowiedział, że "to, czy przyjdzie, czy nie, będzie wynikiem jego decyzji, którą w stosownym momencie upubliczni".

Wskazał, że "biegły pominął temat operacji, którą przeszedł, co może rzutować na wiarygodność opinii". - Operacja, której byłem poddany jest kluczowym momentem zwrotnym w zakresie mojego leczenia, ale też niesie ze sobą bardzo liczne rozmaite konsekwencje, które odczuwam do dziś - dodał.

Według Ziobry próba przesłuchania go to "operacja medialna i kryminalna". - Jeżeli wysyła się dokumenty, podkreślam we wszystkich cywilizowanych państwach najbardziej chronionych, dotyczące stanu zdrowia człowieka, obywatela i ujawnia się je w mediach, to znaczy, że łamie się kardynalne zasady, które są wszędzie przez wszystkich szanowane i robi się to właśnie po to, by insynuować pewien stan rzeczy - ocenił.

WIDEO: Romanowski nie stawił się w prokuraturze. "Dłuższy zagraniczny wyjazd"

dk/ sgo / Polsatnews.pl