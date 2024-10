Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Tomasza Trelę, czy Zbigniew Ziobro zostanie doprowadzony przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

- Jeżeli dobrowolnie nie będzie chciał przyjść, to tak - odpowiedział. - Zbigniew Ziobro nie jest świętą krową, na którą trzeba chuchać i dmuchać, mimo tego, że przechodzi rehabilitację, bo był, być może jeszcze jest chory. Opinia biegłego mówi, że może zostać przesłuchany - podkreślił.

- 14 października jest pierwszy termin. Jeśli nie przyjdzie, drugi termin będzie bardzo szybko. Jeżeli na drugi termin nie przyjdzie, to osobiście będę wnioskował o tymczasowe aresztowanie i doprowadzenie dlatego, że każdy jest równy wobec prawa. Nawet Zbigniew Ziobro. Ja wiem, że on do tego nie przywykł, ale czasy się zmieniły - mówił.

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. "Nie ma żadnej nagonki"

Tomasz Trela odniósł się do kontrowersji, które wzbudziło wydanie opinii na temat zdrowia Ziobry bez zbadania go. - Biegły zasięgał opinii w pięciu placówkach ochrony zdrowia, a one dysponują dokumentacją. To nie jest tak, że przy chorobie onkologicznej trzeba widzieć, jak ten ktoś wygląda. Biegły sam podjął taką decyzję - powiedział.

Polityk stwierdził, że wobec Ziobry "nie ma żadnej nagonki", a jedynie "przestrzeganie zasad gry". Trela odniósł się również do wcześniejszych wypowiedzi polityków PiS oraz Solidarnej Polscy, którzy mieli zapewniać, że Ziobro pojawi się przed komisją, gdy będzie na siłach. - Ja nie chcę siać teorii spiskowej, ale podobno Zbigniew Ziobro miał być gościem na kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Kongres został jednak odwołany, bo wszystkie plany się pokrzyżowały - powiedział Trela.

Dodał, że kolejny kongres PiS zaplanowano na 12 października, więc jeśli Zbigniew Ziobro pojawi się na tym wydarzeniu, to powinien również przyjść na przesłuchanie 14 października.