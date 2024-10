- Sytuacja na polu bitwy stwarza okazję do podjęcia zdecydowanych działań, aby zakończyć wojnę nie później niż w 2025 roku - ocenił w środę prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski podczas Szczytu Państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy w Dubrowniku. Dodał, że w najbliższych miesiącach istnieje szansa na to, aby "przesunąć sprawy w kierunku pokoju i trwałej stabilności".

- W październiku, listopadzie i grudniu mamy szansę przesunąć sprawy w kierunku pokoju i trwałej stabilności - ocenił w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Szczytu Państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy w Dubrowniku.

- Sytuacja na polu bitwy stwarza okazję do dokonania tego wyboru i podjęcia zdecydowanych działań, aby zakończyć wojnę nie później niż w 2025 roku - dodał.

Optymistycznie o końcu wojny. "Nie później niż w 2025 roku"

Podczas szczytu prezydent planuje omówić międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju z Rosją. To również okazja do zacieśnienia współpracy na drodze do przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Wcześniej Zełenski spotkał się z chorwackim premierem Andrejem Plenkovićem, aby podpisać 10-letnią dwustronną umowę o współpracy i wsparciu Chorwacji dla Ukrainy.

"Razem będziemy rozwijać współpracę między naszymi przemysłami obronnymi. Chorwacja będzie nadal dostarczać sprzęt i dzielić się wiedzą specjalistyczną w zakresie humanitarnego rozminowywania" - przekazał Zełenski w dniu X.

Współpraca Chorwacji z Ukrainą. Podzielone stanowiska

Z prezydentem Ukrainy nie spotkał się jednak prezydent Chorwacji Zoran Milanović, który wobec wojny z Rosją zajmuje odmienne niż premier stanowisko. Zagrzeb pozostaje podzielony w tej kwestii.

- Dopóki jestem prezydentem Chorwacji, nie podpiszę zgody na obecność chorwackich żołnierzy w Ukrainie - zadeklarował we wtorek, i dodał, że "misja NATO mająca na celu szkolenie żołnierzy na Ukrainie jest nonsensem".

Jak poinformował Bild, w piątek Wołodymyr Zełenski odwiedzi Berlin, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem. Prezydent planuje przedstawić mu swój plan pokojowy, który omówił dwa tygodnie wcześniej w Nowym Jorku z prezydentem Joe Bidenem. Scholz i Zełenski mieli spotkać się w sobotę na konferencji w Ramstein poświęconej Ukrainie, ta jednak została przełożona na inny termin.

Przy okazji wizyty w Niemczech Zełenski spotka się również z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. W dalszych planach ma również odwiedzenie Rzymu i Paryża.