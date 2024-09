Pilny ruch Joe Bidena. Zwołuje kolejne "Ramstein"

Informacja o kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w październiku, pojawiła się w czwartkowym oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

"W przyszłym miesiącu zwołam spotkanie na szczeblu przywódców Grupy Kontaktowej Ds. Obrony Ukrainy w Niemczech w celu skoordynowania wysiłków ponad 50 krajów, które wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją" - czytamy.

ZOBACZ: Spotkanie światowych przywódców w USA. Podpisano ważną deklarację

Wydarzenie najprawdopodobniej odbędzie się w dniach 10-13 października. Wówczas to Joe Biden wybiera się z oficjalną wizytą do Berlina. Poprzednie spotkanie "Ramstein" odbyło się 6 września w niemieckim mieście Frankfurt nad Menem.

Wojna w Ukrainie. Kolejny pakiet pomocy z USA

W tym samym dokumencie Joe Biden potwierdził doniesienia o nowym pakiecie pomocy wojskowej. Jej wartość określona została na około 8 miliardów dolarów.

"Ogłaszam dziś wzrost pomocy na bezpieczeństwo Ukrainy i serię dodatkowych działań, aby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę" - napisał prezydent USA.

ZOBACZ: Tajny projekt Putina w Chinach. Biały Dom "głęboko zaniepokojony"

W ramach pakietu sprzętu do Kijowa trafią między innymi bomby kierowane precyzyjnego rażenia, co znacząco poprawi zdolności ukraińskich wojsk do ataków na dalekie odległości.

"Poprzez te działania mój komunikat jest jasny: Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie pomoc, jakiej potrzebuje, by wygrać te wojnę" - podsumował Joe Biden.