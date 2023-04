- Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski - powiedział szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych generał Mark Milley na spotkaniu grupy kontaktowej w Ramstein. - W przeciwieństwie do sił ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki - ocenił.

W piątek odbyło się kolejne spotkanie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech, w którym brali udział m.in. sekretarz obrony USA Lloyd Austin i szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych generał Mark Milley.



Na konferencji po spotkaniu szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że w ciągu najbliższych tygodni czołgi Abrams zostaną wysłane do Niemiec, gdzie szkolić się będą na nich ukraińscy żołnierze.

Jak poinformował przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley, czołgi, które w maju trafią do Niemiec, będą wozami szkoleniowymi. Czołgi przeznaczone do walki w Ukrainie zostaną wysłane w późniejszym terminie.

"Będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy"

Gen. Mark Milley przypomniał, że obecnie szkolenie w amerykańskich bazach w Niemczech ukończyło już 8,8 tys. ukraińskich żołnierzy, a w trakcie szkolenia jest kolejne 2,5 tys. Żołnierze zasilą dziewięć pancernych brygad.

- Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. Jestem pewny, że są w stanie odnieść sukces - stwierdził.

"Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski"

Szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych przeanalizował obecną sytuację na rosyjsko-ukraińskim froncie.



- Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski - ocenił wojskowy.

- W przeciwieństwie do sił ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega erozji. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczących poboru, masowo wrzucając swoich obywateli w chaos wojny - stwierdził.

