Para, która poznała się podczas pracy w Instytucie Dzieł Religijnych, nazywanego Bankiem Watykańskim, w lutym poinformowała przełożonych o swoich planach zawarcia związku małżeńskiego.

Ślub odbył się w sierpniu, a na początku października świeżo upieczeni małżonkowie zostali zwolnieni z pracy.

ZOBACZ: Papież pierwszy raz tak otwarcie. Mówił o "wstydzie" i "upokorzeniu" Kościoła

Bank Watykański, poinformował że była to "trudna decyzja". Jak wyjaśniono wewnętrzny regulamin tej instytucji, który wszedł w życie w maju, zabrania zatrudniania małżonków oraz krewnych pracowników. Chodzi o to aby zapobiegać nepotyzmowi.

"Decyzja, która została podjęta z głębokim żalem, została podyktowana potrzebą zachowania przejrzystości i bezstronności w działaniach Instytutu i w żaden sposób nie miała na celu zakwestionowania prawa dwojga ludzi do zawarcia związku małżeńskiego" - przekazano w oświadczeniu.

Nowożeńcy dostali ultimatum

Po zawarciu małżeństwa para, która ma trójkę dzieci, została poinformowana, że jedno z nich w ciągu 30 dni musi zrezygnować z pracy, aby drugie mogło ją zachować.

Ponieważ żadne z małżonków nie zgodziło się na dobrowolną rezygnację, oboje zostali zwolnieni.

ZOBACZ: Papież stanowczo. Duchowni mają mniej wydawać

Para nie zamierza się jednak poddać. Małżonkowie wynajęli prawnika i zamierzają skierować sprawę do sądu. Po ich stronie stanęło Stowarzyszenie Świeckich Pracowników Watykanu (ADLV), które przekazało, że "biurokratyczne zasady nie powinny uniemożliwiać postania nowej rodziny".

Agencja Associated Press poinformowała, że małżonkowie zwrócili się o wsparcie do samego papieża Franciszka, prosząc go o dyspensę w egzekwowaniu nowego regulaminu, który wszedł w życie po przygotowaniu planów ślubu. Nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi.

WIDEO: Premier Kosowa Albin Kurti w "Dzień na Świecie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo / Polsatnews.pl