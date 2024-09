Papież Franciszek zaapelował do kardynałów o oszczędności i obcięcie wydatków. W liście do Kolegium Kardynalskiego poprosił o "dalszy wysiłek, by zerowy deficyt nie był tylko celem teoretycznym, ale możliwym do zrealizowania". Jak dodał papież, instytucje Stolicy Apostolskiej mogą "nauczyć się solidarności od dobrych rodzin".