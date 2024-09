- To nasz wstyd i nasze upokorzenie - powiedział papież Franciszek o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. Ojciec Święty przebywa z pielgrzymką w Belgii, gdzie w 2011 roku wybuchł skandal, który wstrząsnął tamtejszą wspólnotą. W piątek wieczorem papież ma się spotkać z ofiarami pedofilii w tamtejszym Kościele.

Papież Franciszek w czwartek przybył do Belgii. W piątek rano Ojciec Święty został uroczyście powitany przez króla Filipa i jego małżonkę królową Matyldę.

Przeprowadził także rozmowę z premierem Belgii Alexandrem De Croo, a następnie wygłosił przemówienie do przedstawicieli władz, świata kultury i biznesu oraz społeczeństwa.

Papież: To nasz wstyd i nasze upokorzenie

Poruszył w nim temat wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży, co nazwał "hańbą". - To nasz wstyd i nasze upokorzenie - powiedział Franciszek do zgromadzonych.

- Kościół musi się wstydzić i musi prosić o przebaczenie za plagę wykorzystywania seksualnego dzieci - dodał.

Słowa, które padły z ust Franciszka, nie były przypadkowe. W 2011 roku, po opublikowaniu raportu dla parlamentu, Kościołem w Belgii wstrząsnął skandal pedofilii. Od tamtego czasu przedstawicielom Kościoła w tym kraju wielokrotnie zarzucano brak zdecydowanej i szybkiej reakcji na nadużycia.

Ojciec Święty podczas swojego przemówienia mówił również o kwestii przymusowych adopcji w Belgii, które nazwał "bolesnymi antyświadectwami" Kościoła. Niektóre kościelne instytucje w tym kraju przyjmowały nieletnie dziewczęta oraz ciężarne niezamężne kobiety i oddawały ich dzieci do adopcji. Według belgijskich mediów w minionym wieku odebrano matkom tysiące dzieci.

- Zasmuciło mnie zjawisko przymusowych adopcji, które miały miejsce w Belgii w latach 50. i 70. ubiegłego wieku - powiedział papież.

Zwrócił jednak uwagę, że należy je rozpatrywać z punktu widzenia kultury tamtych czasów, aby "odróżnić to, co w tych drażliwych historiach było gorzkim owocem przestępstwa i wykroczenia, od tego, co było raczej wynikiem powszechnej we wszystkich warstwach społeczeństwa mentalności".

- Ci, którzy działali zgodnie z nią, wierzyli w sumieniu, iż czynią dobro, zarówno dziecku, jak i matce - wyjaśnił Franciszek.

- Jako następca apostoła Piotra modlę się do Pana, aby Kościół zawsze znajdował w sobie siłę, by skorygować i nie dostosowywać się do panującej kultury, także wówczas gdy ta kultura wykorzystuje – manipulując nimi – wartości wywodzące się z Ewangelii, aby jednak wyciągać z nich niewłaściwe wnioski, z ich trudnym rezultatem cierpienia i wykluczenia - powiedział.

Król Belgii: Dzieci zostały okrutnie zranione

Wcześniej w bardzo stanowczy sposób o nadużyciach w Kościele wypowiedział się ten temat król Belgii. - Dzieci zostały okrutnie zranione, naznaczone na całe życie. To samo dotyczy ofiar przymusowych adopcji - stwierdził w swoim powitalnym przemówieniu Filip I.

- Trzeba było wiele czasu, aby ich wołanie zostało wysłuchane i uznane. Zbyt dużo czasu zabrało, by zacząć naprawiać to, co jest nienaprawialne - przypomniał.

- Uznajemy wysiłki Kościoła w Belgii w tej kwestii. Wysiłki, które muszą być kontynuowane z determinacją i bez wytchnienia - dodał.

O sprawie skandalu pedofilii przypomniał też premier Belgii Alexander De Croo. Jak stwierdził, nie wystarczy o tym mówić, ale potrzebne jest zdecydowane działanie.

Flamandzki dziennik "De Standaard" poinformował, że papież Franciszek podczas swojej pielgrzymki do Belgii spotka się w piątek z 15 ofiarami pedofilii w tamtejszym Kościele.

Spotkanie ma trwać godzinę, a każda z obecnych na nim osób będzie miała trzy minuty na przedstawienie swojej historii. Uczestnicy zostaną na nie dowiezieni specjalnie podstawionym autobusem z przyciemnionymi szybami.

Media: O sukcesie pielgrzymki przesądzi jedna godzina

Według dziennikarzy, to właśnie ta godzina zdecyduje o sukcesie papieskiej wizyty. Ofiary, do których dotarł dziennik, przyznają, że zależy im na tym, żeby Kościół je zauważył i wysłuchał. Część jednak gorzko przyznaje, że "papież modli się za wszystkich, tylko nie za ofiary, które Kościół sam stworzył".

Gazeta przypomniała też oburzenie ofiar, kiedy w ubiegłą środę wyszło na jaw, że niedzielną mszę papieską na stadionie Króla Baudouina I w Brukseli zamknie piosenka skomponowana przez księdza Paula Schollaerta, który w latach 70. XX wieku miał się dopuścić molestowania. Podczas mszy poruszone mają zostać także tematy dotyczące uchodźców, zmian klimatycznych, a pominięty - temat pedofilii w Kościele. W Belgii krytykowany jest też sposób doboru uczestników spotkania. O udział w wizycie starało się 80 osób, które padły ofiarą Kościoła, ale wybranych zostało tylko 15.

Angielskojęzyczny portal The Brussels Times zauważył z kolei, papież Franciszek odwiedza kraj, w którym opinia publiczna ma w dużej mierze ambiwalentny lub negatywny stosunek do Kościoła. Może dlatego Watykan zdecydował się poruszyć podczas wizyty tematy, które nie spowodują tarć pomiędzy papieżem a postępowymi świeckimi mieszkańcami Belgii, takie jak migracja i klimat - zauważył portal.

The Brussels Times przypomniał, że z ubiegłorocznego raportu Kościoła wynika, że liczba wiernych w Belgii stopniowo spada - w 2022 roku 50 proc. mieszkańców kraju uważało się za katolików, a w 2017 roku było ich o 3 proc. więcej. Tylko 9 proc. uczęszcza na msze przynajmniej raz w miesiącu. Zdaniem portalu mało prawdopodobne jest, żeby spotkanie papieża z ofiarami pedofilii zmieniło podejście opinii publicznej do Kościoła i przyciągnęło do niego z powrotem wiernych.