Mroczki przed oczami to jeden z objawów chorobowych, które często są lekceważone przez pacjentów. Niestety ma to swoje zgubne skutki. Charakterystyczne mroczki w postaci kłaczków, muszek czy też błysków to ważny znak ostrzegawczy. Mogą świadczyć o poważnej chorobie.

Czym są dane plamki? W skrócie, to ubytki, które występują w polu widzenia. Przez pacjentów określane są jako charakterystyczne:

muszki,

błyski,

pręciki,

męty,

kłaczki.

Pojawiają się one na obrazie, który widzimy, przez co ten ulega deformacji. Najsilniej objaw ten występuje w trakcie skierowania wzroku na jasne pole. Może to być m.in.: niebo czy też biała ściana. Często obserwuje się również objawy towarzyszące. To m.in.:

zawroty głowy,

świąd oka,

ból oczu,

spadek ostrości widzenia.

Nie warto lekceważyć objawów

Pod żadnym pozorem nie powinno się bagatelizować mroczków przed oczami. Nie zawsze jednak wskazują one na schorzenie. Tego typu objaw może być też efektem przemęczenia organizmu lub wielu godzin spędzonych przed ekranem komputera, telewizora czy smartfona.

Zdarza się jednak, że pręciki są symptomem poważnej choroby, dlatego zawsze warto skonsultować to z lekarzem i poddać się kompleksowej diagnostyce.

To jeden z pierwszych objawów tej choroby

Mroczki przed oczami mogą być jednym z pierwszych objawów nadciśnienia tętniczego. Wówczas towarzyszą im takie objawy, jak m.in.:

duszności,

problemy ze snem,

kołatanie serca,

zawroty głowy,

ból głowy,

zaburzenia widzenia.

Do tego mogą pojawiać się inne zmiany w obrębie oczu, które powinny wzbudzić niepokój pacjenta. Taką zmianą są m.in. krwawe plamy w oczach. Te pojawiają się wtedy, gdy naczynia krwionośne zaczynają przeciekać.

Może to skutkować zaburzeniami widzenia, które negatywnie wpłyną na jakość i komfort codziennego życia pacjenta. W skrajnych przypadkach powoduje to trwałe uszkodzenie wzroku.

Mroczki mogą być powikłaniami cukrzycowymi i nie tylko

Przyczyn występowania mroczków przed oczami może być wiele, dlatego należy skorzystać z profesjonalnej diagnostyki medycznej. Stawianie diagnozy we własnym zakresie na podstawie źródeł internetowych może być nieskuteczne i błędne. Nie warto ryzykować. Jak podają portale Medonet i Optegra, objaw ten może wskazywać na m.in.:

ciało obce w oku,

guza wewnątrzgałkowego,

anemię,

schorzenia siatkówki,

powikłania cukrzycowe,

migrenę.

Każdy z tych stanów wymaga interwencji lekarskiej. Zbagatelizowanie problemu może skutkować poważnymi powikłaniami.

Do kogo udać się w przypadku mroczków przed oczami?

To lekarz prowadzący powinien ocenić, do kogo powinien udać się pacjent. Mroczki przed oczami mogą być wskazaniem do odwiedzenia m.in.: okulisty, kardiologa lub neurologa.

Specjalista dobierany jest na podstawie indywidualnej oceny przypadku. Badania prowadzone w celu określenia dokładnych przyczyn występowania pręcików, to:

diagnostyka okulistyczna ,

tomografia komputerowa,

USG tętnic szyjnych,

rezonans głowy.

Leczenie należy prowadzić na podstawie trafnej diagnozy.

red. / Polsatnews.pl