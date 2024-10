Parkinson to przewlekła choroba neurodegeneracyjna. Oznacza to, że prowadzi do uszkodzenia komórek nerwowych w mózgu. Charakterystyczne dla niej jest między innymi drżenie i sztywność mięśni.

Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Stwierdza się ją u 1 proc. osób po 60. roku życia. Szacuje się, że w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 100 tysięcy osoby.

Rozwija się latami, a jej wczesne objawy potrafią być nieraz trudne do wychwycenia. Jedną z nich są zaburzenia snu w fazie REM.

Faza REM. Te zaburzenia mogą oznaczać ciężką chorobę

W trakcie fazy REM snu człowiek najbardziej doświadcza skutków marzeń sennych. Są one intensywne, a mózg jest wówczas bardzo aktywny.

Jednocześnie będąc w tym stanie, ciało powinno pozostawać w bezruchu. Nie dzieje się tak w przypadku zaburzeń fazy REM. Wtedy to możliwe są gwałtowne ruchy, kopanie i machanie rękami, reakcje "obronne" w związku z nieprzyjemnym marzeniem sennym. Nierzadko też osoba z takimi zaburzeniami krzyczy przez sen.

Ale są też inne związane ze snem oznaki choroby Parkinsona. Wśród nich jest między innymi nadmierna senność w trakcie dnia. Jednak za najczęstsze zaburzenie uchodzi bezsenność. Bardzo często związana jest z przerywanym snem lub budzeniem przed czasem.

Wskazuje się też na schorzenie, jakim jest zespół niespokojnych nóg (RLS). To neurologiczna dolegliwość charakteryzująca się między innymi występowaniem potrzeby poruszania nogami w trakcie snu.

Kontakt z neurologiem jest wskazany, jeśli stwierdzi się tego typu objawy.

Wczesne objawy choroby Parkinsona

Specjaliści wskazują też na inne oznaki. Chorobę Parkinsona mogą sugerować również zaparcia i problemy z węchem. Zauważa się także stopniowe spowolnienie i niezgrabność w ruchach.

Zmiany zachodzą też w zachowaniu. Dlatego należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie depresji. Może ona być wynikiem zmian w neuroprzekaźnikach w mózgu. Ponadto pojawiają się takie problemy, jak apatia i lęki.

Z czasem występują coraz większe zaburzenia związane z ruchem, sztywnienie mięśni i drżenia.

Nie ma obecnie lekarstwa na Parkinsona. Jednak wczesne wykrycie pozwala na skuteczniejszą terapię uśmierzającą objawy tej strasznej choroby.

Ten artykuł to jedynie wskazówka. Każdy niepokojący objaw powinien być w pierwszej kolejności skonsultowany z lekarzem.

polsatnews.pl