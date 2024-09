Kawa pomaga schudnąć, ale to nie wszystko. Ustalenia naukowców

Jest kilka elementów działania kawy w organizmie, które mogą przełożyć się na chudnięcie. Napój ten przyspiesza przemianę materii. Dzięki temu spala się więcej kalorii. Występująca w napoju kofeina, zwiększa termogenezę. Również stymulacja tego procesu pozytywnie przekłada się na spalanie kalorii.

Wpływ kawy na odchudzanie to także jej działanie pośrednie. Zmniejsza ona apetyt. Dlatego spożywając ją, można odczuwać ograniczoną chęć na to, by podjadać pomiędzy posiłkami. Warto także pamiętać, że kofeina pobudza organizm i zapewnia dawkę energii pozwalającą nierzadko na efektywniejszy trening.

Dodajmy do tego niską kaloryczność. Filiżanka "małej czarnej" to kilka kcal. I tu ważna uwaga. Dobry wpływ kawy na masę ciała związany jest z ograniczeniem dodatków do niej, takich jak cukier i mleko. Jak zawsze, wskazany jest też umiar.

Kawa a alzheimer

Pojawiły się badania związane z kolejnym pozytywnymi skutkami picia kawy. Według niektórych z nich, kofeina zmniejsza ryzyko zapadnięcia na choroby neurodegeneracyjne. Chodzi tu między innymi o Alzheimera.

W innych analizach odnaleziono korelację między spożyciem tego popularnego napoju a zmniejszeniem ryzyko zachorowania na nowotwór, na przykład wątroby.

W artykule naukowym Coffee Consumption and the Risk of Depression in a Middle-Aged Cohort: The SUN Project, został również opisany pewien eksperyment. W badaniu, które objęło 14 413 uczestników, stwierdzono, że osoby pijące co najmniej cztery filiżanki kawy dziennie miały znacznie niższe ryzyko zachorowania na depresję w porównaniu do tych, które piły mniej niż jedną filiżankę dziennie.

Przyrządzanie kawy w domu. Dobre, tanie sposoby

Kawę można przyrządzać na różne sposoby. Nie trzeba przeznaczyć dużo pieniędzy na to, by w domu cieszyć się filiżanką ulubionego napoju. Jedna z możliwości to przyrządzenie kawy w kawiarce. Urządzenie jest nieskomplikowane w obsłudze i tanie.

Warto spróbować także cold brew. Zmielone ziarna należy wymieszać z zimną wodą, zostawić zakryte naczynie na 12 do 24 godzin. Po tym czasie przefiltrować, na przykład gazą.

Kawę można także zrobić metodą przelewową, na przykład korzystając z dripa. Inny polecany sposób to zaparzenie po turecku, z użyciem tygielka.

Opcji jest wiele, sporo jest też składników, które można dodać do naparu. Na przykład orzech nerkowca. Jest pełny witamin i obniża poziom złego cholesterolu. Z kolei kardamon ma właściwości trawienne i przeciwzapalne. Oba te dodatki wzbogacą smak filiżanki kawy.

