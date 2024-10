Marcin Romanowski już spakowany? Przemysław Wipler komentuje

- Nie ma ryzyka matactwa jest tylko powód, pretekst, by nękać posła opozycji - powiedział Przemysła Wipler w programie "Graffiti" na temat prób zatrzymania posła Marcina Romanowskiego. Według niego prowadzone obecnie działania są nieprawne.

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał członka Konfederacji o to, jak zakończy się sprawa posła Marcina Romanowskiego. - Nie wiem możliwe, że tym, że w dniu dzisiejszym będzie kolejna próba zatrzymania i aresztowania - spekulował Wipler.



Na pytanie, czy Romanowski jest już spakowany, Przemysław Wipler odpowiedział, że "jak najbardziej". - Zgodnie z moją wiedzą - tak, jak najbardziej. Mimo że uważam, że takie działania były bezprawne, ponieważ w sytuacji, w której minęło tyle miesięcy od pierwszych zarzutów, tyle miesięcy od wyborów, tyle miesięcy od pierwszej próby aresztowania, a powodem tego miałoby być rzekome ryzyko mataczenia przez niego, to jest tak, jak mówił sędzia Tuleja, że w tym czasie między pierwszą próbą zatrzymania a drugą można zjeść kilka ton papieru, więc jeżeli ktoś miał coś wymataczyć to już to zrobił - tłumaczył Wipler.



- Nie ma ryzyka matactwa jest tylko powód, pretekst, by nękać posła opozycji - dodał. Następnie uznał, że w Polsce panuje "system stalinowski", jeśli chodzi o system stosowania aresztów.

Sprawa tzw. alkotubek. Przemysław Wipler: Putinowskie pogrożenie palcem

Przemysława Wiplera zapytano o zadowolenie ze sprawczości rządu w sprawie alkotubek. Producent wycofał już tubki ze sklepu, Piotr Jabłoński dyrektor KCPU został odwołany przez minister zdrowia ze stanowiska, a minister rolnictwa przygotowuje zmiany prawa.



- To są sowieckie metody. Jeżeli panu przewodniczącemu posłowi Treli podoba się takie Putinowskie pogrożenie palcem i bezprawne działania, które zastraszają firmę, która legalnie wprowadza produkt w legalny obród - mnie się to nie podoba. Mi się nie podoba polityka, w ramach której rząd po putinowsku robi z tego propagandówkę - stwierdził Wipler.



- Dla mnie ta sytuacja jest sytuacją niedopuszczalną - mówił.



Według niego, jeżeli wszystko dzieje zgodnie z przepisami obowiązującymi to jest w porządku. - Ten rząd ma dwa sukcesy walka z bobrami i alkotubkami - oznajmił. Następnie dodał, że większość obietnic rządu nie została spełniona, mimo że niedługo dojdzie do rocznicy wyborów, a tymczasem rząd walczy z tubkami z alkoholem. Uznał, że wprowadzony niedawno produkt był alternatywą dla typowych "małpek", których codziennie sprzedaje się miliony.

- Nagle mamy firmę, która ma nowy produkt i wjeżdża na rynek gigantom, które koszą konkretne miliony i te firmy reagują. To jest brutalna gra rynkowa, w którą nagle któryś z doradców premiera mówi "o fajny temat, wchodzimy w to" - przekazał.



Wcześniejsze odcinki "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.