Ukraiński IPN zapowiedział prace poszukiwawcze "ofiar tragedii wołyńskiej w odpowiedzi na apel polskich obywateli". Ma do nich dojść w 2025 roku w obwodzie rówieńskim. Strona polska miałby wystąpić w "roli obserwatora". Zdaniem naszego MSZ to "krok we właściwym kierunku", ale rzecznik Paweł Wroński podkreślił, że Warszawa oczekuje na decyzje, a nie plany.