Zbigniew Ziobro uderza w premiera. "Jesteś opętany zemstą"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zareagował na zatrzymanie Marcina Romanowskiego, który był wiceszefem resortu. Zwrócił się do Donalda Tuska, twierdząc, iż premier jest "opętany zemstą". "Marcin Romanowski to kolejna ofiara twojego reżimu 13 grudnia" - napisał. Na jego wpis zareagował Tomasz Trela. "Zdrowie wraca, to dobrze. Dla biegłych, to będzie bardzo pomocne" - napisał.

Gdy Zbigniew Ziobro był szefem resortu sprawiedliwości, Marcin Romanowski był tam wiceministrem odpowiadającym za Fundusz Sprawiedliwości. W poniedziałek drugi z polityków został zatrzymany przez ABW. Akcję mundurowych zarejestrowała kamera Polsat News.

Zbigniew Ziobro do Tuska: Jesteś opętany zemstą

Kilka godzin później Ziobro zwrócił się na platformie X do Donalda Tuska. Według lidera Suwerennej Polski premierowi "nie zależy na prawdzie", lecz "całkowitym zniszczeniu opozycji".

"Jesteś opętany zemstą i sięgniesz po każdą niegodziwość, złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski to kolejna ofiara twojego reżimu 'koalicji 13 grudnia'" - ocenił.

ZOBACZ: Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. W akcji ABW

Jak dodał, zatrzymany poseł klubu PiS "po uchyleniu immunitetu zgłosił się do prokuratury, by przedstawić wyjaśnienia i dowody, ale śledczy nie chcieli z nim rozmawiać". "Dzisiaj wysłałeś uzbrojonych agentów, by go spektakularnie zatrzymać. Nigdzie się nie ukrywał, nie uciekał" - napisał.

Zdaniem Ziobry Tusk "zrobił to tylko po to, by rządowe media miały co pokazywać". "Byś znów mógł uruchomić całą machinę nienawiści i szczucia. Przyjdzie taka chwila, że za wszystkie swoje przestępstwa odpowiesz. To kwestia czasu" - skwitował.

Na odpowiedź Ziobry zareagował Tomasz Trela. "Zdrowie wraca, to dobrze. Dla biegłych, to będzie bardzo pomocne w określeniu kiedy będzie mógł pan zeznawać przed Komisją ds. Pegasusa. Do zobaczenia" - napisał poseł Lewicy.

Komentarze po zatrzymaniu Marcina Romanowskiego

Po tym, jak Romanowski został zatrzymany przez służby w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat. Szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że "cieszy się, że rozliczenia złodziejstwa nabierają tempa". Podkreślił jednak, że jego zdaniem "do zatrzymania oszusta wystarczy wezwanie na komisariat".

ZOBACZ: Burza w sieci po zatrzymaniu Marcina Romanowskiego. "Rozliczamy PiS", "Zastraszenie opozycji"

Głos zabrał również europoseł KO Krzysztof Brejza. "Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą skutecznie" - napisał na platformie X. Z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz, która również jest posłanką KO stwierdziła, że "tym razem znajomość z Rydzykiem nie pomogła".

O komentarz został poproszony również marszałek Sejmu. - My jako Sejm zdecydowaliśmy, że materiał, który został nam udostępniony przez prokuraturę uzasadnia możliwość otwarcia sądowi zastosowania aresztu. To nigdy nie są rzeczy, które powinny budzić satysfakcję - mówił na antenie Polsat News Szymon Hołownia. Jak tłumaczył, "to nie Sejm aresztuje czy zatrzymuje posła, tylko wymiar sprawiedliwości".