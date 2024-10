- MSZ zadecydowało o ograniczeniu polskiego personelu w ambasadzie w Libanie i umożliwieniu części osób, które o to prosiły, powrotu do Polski - poinformował we wtorek rzecznik resortu Paweł Wroński. Jak dodał, "wyjazd jest jeszcze możliwy" dlatego, że odbywają się loty czarterowe. Na powrót do kraju czeka co najmniej kilkadziesiąt naszych obywateli. Do Polski mają dotrzeć w najbliższych dniach.