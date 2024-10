Izraelska armia wezwała mieszkańców ponad 20 libańskich miejscowości położonych przy granicy do natychmiastowej ewakuacji. - Każdy, kto przebywa w pobliżu instalacji Hezbollahu lub jego bojowników naraża swoje życie - przekazano. Minionej nocy Izrael rozpoczął w Libanie operację lądową. Jej celem są pozycje Hezbollahu i jego główni liderzy.

- Należy się spodziewać, że każdy dom używany przez Hezbollah do celów militarnych stanie się celem - ostrzegł w mediach społecznościowych arabskojęzyczny rzecznik Sił Obronnych Izraela Awiczaj Adrai.



Od nocy na południu Libanu trwają zmasowane ataki wojsk izraelskich, które poinformowały we wtorek, że zamierzają uderzyć w cele "zagrażające izraelskim miastom, kibucom i przygranicznej ludności".

Atak Izraela na Liban. Izraelskie wojsko ponownie wzywa do ewakuacji

Wydane ostrzeżenie dla cywilów nie jest pierwszym, na jakie zdecydowała się armia Izraela. W ciągu ostatnich dni, kiedy to konflikt między nią a libańską organizacją Hezbollah jeszcze bardziej się zaognił, izraelskie wojsko kilkukrotnie apelowało do ludności w różnych częściach Libanu, w tym w południowym Bejrucie czy Dolinie Bekaa, aby się stamtąd ewakuowali.

W miejscach tych niedługo później doszło do izraelskich nalotów, które miały uderzyć w stanowiska Hezbollahu. Rzecznik wojska Izraela Daniel Hagari podał we wtorek, że miano tam przygotowywać ataki na Izrael podobne do tego, jakiego w październiku 2023 r. dokonał palestyński Hamas.

Plan miał nosić nazwę "podbój Galilei".

Atak Izraela na Liban. Rośnie bilans ofiar i liczba uchodźców

Intensywne bombardowanie Libanu przez Izrael rozpoczęło się ponad tydzień temu w ramach operacji "Północne Strzały". Izraelskie wojsko cały czas utrzymuje, że wszelkie działania prowadzone są przeciwko Hezbollahowi, a nie Libańczykom.

Celem działań jest neutralizacja Hezbollahu, który od jesieni 2023 r. regularnie ostrzeliwuje północne tereny Izraela, co zmusiło do ucieczki ok. 60 tys. osób.



Rząd w Bejrucie szacuje, że w najnowszych atakach odwetowych Izraela przez dwa tygodnie zginęło już ponad tysiąc osób, a przeszło milion musiało opuścić swoje domy. Znaczna część ofiar to niewinni cywile.