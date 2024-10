- Izrael nie dopuści do żadnego ataku na swojej granicy podobnego do tego z października 2023 r. - przekazał we wtorek rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Jak podkreślił, tocząca się wojna prowadzona jest przeciwko Hezbollahowi, a nie narodowi libańskiemu. Tymczasem premier Libanu Najib Mikati ocenił, że jego kraj mierzy się jednym z najniebezpieczniejszych etapów w swojej historii.