Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii [OGLĄDAJ]

- Wały to wy robiliście, a nie budowaliście. To nie to samo - powiedział Robert Kropiwnicki, odpowiadając na zarzuty PiS, jakoby działania rządu wobec powodzi były niedostateczne. W "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" goście porozmawiali nie tylko o bobrach i powodzi, ale również o cięciach w budżecie i nadzwyczajnym posiedzeniu rządu.

W sobotę podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu Donald Tusk poruszył temat bobrów. Jak zapewnił, jego gabinet "nie walczy z bobrami". - Będzie dobrze panie bobrze - zakończy swoją wypowiedź premier. Więcej na ten temat Interia pisała tutaj.

O sytuacji dyskutowali goście programu "Śniadanie Rymanowskie w Polsat News i Interii".

- Zastanawiam się, czy tym ludziom, którzy stracili domy i dobytek, jest do śmiechu, gdy premier opowiada rymowanki - powiedział Radosław Fogiel z PiS. Przypomniał, że "wyluzowana" postawa premiera jest nieadekwatna wobec tego, jak późno poinformowano społeczeństwo o powodzi. - O bobrach w 2010 roku Donald Tusk mówił dokładnie to samo - przypomniał.

- Za to wy wały robiliście, a nie budowaliście. To nie to samo - skontrował Robert Kropiwnicki.

Piotr Zgorzelski uderza w PiS. "Robił sobie balangę polityczną"

- Problem jest bardzo poważny. Jako starosta płocki obserwowałem szkodliwą działalność bobrów na wałach. Premier słusznie powiedział, że muszą powstać siatki, które uniemożliwią zwierzętom dostanie się tam - skomentował Piotr Zgorzelski. Dodał, że nie jest prawdą, jakoby rząd podjął działania zbyt późno.

- W pierwszych dniach, 12 i 13 na miejscu byli już żołnierze, służby i ochotnicy. W międzyczasie PiS zrobił sobie balange polityczną. Widzieliśmy w telewizji, jak politycy wykonują przyśpiewki o premierze, podczas gdy ludzie tracili domy - ocenił.

Krzysztof Bosak zabrał głos w sprawie budżetu przeznaczonego dotychczas na infrastrukturę przeciwpowodziową. - Mam kontakt z przedsiębiorcami, którzy wykonywali prace dla Wód Polskich. Nie mieli za nie prawidłowo płacone - poinformował wicemarszałek.

- Pieniędzy było i jest za mało. Nie tylko na budowę nowych zbiorników. Jak słyszymy, rząd ma obecnie swoje lobby ekolewicowe, które w ogóle chce renaturyzacji rzek, jak podpowiada nam Bruksela, zamiast budowania zbiorników. Ale utrzymanie obecnej infrastruktury kosztuje. Powinny być regularne działania, coroczne przetargi. Mówienie o siatkach to mydlenie oczu - ocenił.

Wątpliwości co do liczby ofiar. Anna-Maria Żukowska: Haniebne insynuacje

Wicemarszałek zabrał również głos w sprawie liczby ofiar powodzi. - Nie wierzę, że liczba ofiar powodzi może spadać, a nie rosnąć. Moim zdaniem rząd nie podał pełnej statystyki, bo nie jest im to do niczego potrzebne. Nie ma żadnego prawa, które by ich do tego zobowiązywało. Wiadomo, że gdyby podali, że ofiar było kilkanaście, a nie siedem, to wyglądałoby dużo gorzej - ocenił.

- Pan insynuuje rzeczy haniebne. Myśli pan, że w XXI wieku, w dobie social mediów, rodziny ofiar nie informowałyby o nich? Nie dowiedzielibyśmy się z innych źródeł? - odpowiedziała mu Anna-Maria Żukowska.

Bosakowi odpowiedział Robert Kropiwnicki. - Dane są wiarygodne. Trzeba słuchać danych policji, a nie fejków, które wy podajecie. To, co pan opowiada, to są bzdury. Manipulujecie opinią publiczną - zdenerwował się polityk PO. - To policja wyjaśnia te przypadki, a nie pan i pana koledzy - dodał.

Tekst jest aktualizowany.