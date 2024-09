- Głównym dezinformatorem w całej akcji powodziowej okazał się Donald Tusk - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska z sobotniego posiedzenia rządu: - Wstydzę się; to żenujące.

W sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. "Przyjęliśmy poprawki do budżetu na 2025 r. To przede wszystkim nowe środki dla powodzian i na odbudowę" - powiadomiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polski. Ponad 200 mln zł uzyskanych w wyniku cięć w budżecie zostanie przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

- 200 mln złotych pod płaszczykiem powodzi, uderzenie w niezależne instytucje - skomentował Jacek Sasin.

Jak stwierdził, pomoc w postaci wspomnianych 200 mln zł to "stanowczo za mało, kropla w morzu potrzeb".

- W piątek, na Komisji Finansów Publicznych, rządząca większość zdecydowała, że przeznaczy 700 mln na neo-media publiczne, których nikt nie ogląda i które są w likwidacji - dodał poseł PiS.

Jacek Sasin: Rząd Tuska się obijał

Pytany o to, skąd jego partia wzięłaby pieniądze na pomoc powodzianom, Sasin stwierdził: - Daliśmy rządowi szybko konkretne rozwiązanie, ten rząd się obijał, a my przygotowaliśmy projekt ustawy, w którym pokazaliśmy, co trzeba zrobić i jak sfinansować.

Jak dodał, miałoby to wyglądać podobnie do działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z czasów rządów PiS.

Prowadzący przypomniał, że wykonanie budżetu za 2020 rok zakwestionowała Najwyższa Izba Kontroli.

- NIK utraciła jakąkolwiek wiarygodność pod rządami pana Banasia. Wiemy od wielu miesięcy, że ta firma działa dzisiaj po to, żeby zadowolić Donalda Tuska - odpowiedział Jacek Sasin.

Jacek Sasin: Tusk głównym dezinformatorem

Odnosząc się do wątku komunikacji na temat powodzi, poseł PiS stwierdził, że jego zaufanie do obecnego rządu jest "mocno ograniczone". - Opinia publiczna ma prawo znać prawdę o wszystkich aspektach związanych z powodzią - powiedział.

Według posła "z polityką informacyjną tego rządu jest fatalnie". - Głównym dezinformatorem w całej akcji powodziowej okazał się Donald Tusk - powiedział Sasin.

- Zadałbym Donaldowi Tuskowi pytanie, jak to się stało, że zaledwie dziewięć procent potencjału służb ratowniczych było zaangażowanych w akcję na południu Polski - stwierdził poseł PiS.

Wspomniał także o wypowiedzi premiera z sobotniego posiedzenia rządu, na którym pojawił się głośny od kilku dni temat bobrów. W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia o walce rządu ze zwierzętami, które uszkadzają wały przeciwpowodziowe. Donald Tusk zapewnił, że jego gabinet nie walczy z bobrami.





Premier ogłosił, że wspólnie z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem podjął decyzję, że odbudowywane i nowo powstałe wały będą zabezpieczone odpowiednimi instalacjami i siatkami po to, żeby bobry nie mogły ich uszkodzić.

- Wtedy nie będzie potrzeby neutralizacji bobrów. (...) Mówiąc krótko, będzie dobrze, panie bobrze - powiedział Tusk.

- Wstydzę się, jako obywatel Polski, że premier rządu w tak dramatycznej sytuacji robi sobie żarciki. To żenujące - skomentował Sasin.

