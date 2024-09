"Przyjęliśmy poprawki do budżetu na 2025 r. To przede wszystkim nowe środki dla powodzian i na odbudowę" - powiadomiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polski.

"Jest też ważna zmiana w innym obszarze: rezerwa budżetowa na budownictwo została zwiększona o 421 mln zł" - dodała.

W sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu w porządku znalazł się m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2025 oraz projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028.

Poprawki do budżetu na 2025 rok

Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec sierpnia projektem budżety dochody państwa miałyby wynieść w przyszłym roku 632,6 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 921,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść 289 mld zł.

Jak informowało Ministerstwo Finansów, w 2025 roku rząd zabezpieczył rekordowo wysokie środki na opiekę zdrowotną.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie to co najmniej 6,5 proc. PKB, czyli co najmniej 221,7 mld zł. Oznacza to, że w 2025 roku na opiekę zdrowotną wydanych zostanie więcej niż w 2024 roku o prawie 31 mld zł, czyli o ok. 16 proc.

Rekordowe środki zabezpieczone zostały również na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych. W 2025 roku będzie to 124,3 mld zł, w porównaniu do 118,1 mld zł w 2024 roku (wzrost o 6,2 mld zł).

Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe niż planowano na 2024 rok. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB (w 2024 roku jest to 4,2 proc. PKB).

