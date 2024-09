Donald Trump potwierdził, że spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. - Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć - oświadczył były prezydent USA. Republikanin postanowił zaprosić prezydenta Ukrainy do swojego nowojorskiego wieżowca Trump Tower.

Wołodymyr Zełenski poleciał do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a przy okazji przekonać prezydenta Joe Bidena oraz jego potencjalnych następców do stworzonego przez siebie "planu zwycięstwa" dla Ukrainy. Jak zapowiadał, że z każdym z nich chce porozmawiać osobiście.

- Jak wiecie, Zełenski poprosił mnie o spotkanie, spotkam się z nim jutro - przekazał w czwartek Donald Trump. Do rozmowy dojdzie w piątek około 9:45 czasu lokalnego (15:45 czasu polskiego) w Trump Tower w Nowym Jorku. Wybudowany w 1983 roku wieżowiec przy 5th Avenue w sercu Manhattanu, był jednym z pierwszych dużych i prestiżowych projektów Trumpa.

Polityk wydaje się być pozytywnie nastawiony do wizyty. - Nie mogę się doczekać, żeby go jutro zobaczyć - podkreślił republikanin. Jak podaje AFP, wcześniej pojawiło się wiele spekulacji, czy dojdzie do tego spotkania.

USA. Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

Spotkanie odbędzie się tuż po tym, jak obaj politycy zdecydowali się na wzajemną, ostrą krytykę. Zełenski udzielił wywiadu dla "News York Times", w którym skrytykował Trumpa za jego pomysł na zakończenie wojny polegający na zawieszeniu broni wzdłuż obecnych linii frontu. Ukraiński przywódca twierdzi, że Trump tak naprawdę nie wie, jak zakończyć wojnę "nawet jeśli myśli, że wie". Natomiast kandydata Trumpa na prezydenta senatora JD Vance'a nazwał "zbyt radykalnym".

W odpowiedzi, podczas wiecu w Karolinie Północnej, Donald Trump oskarżał prezydenta Ukrainy o "rzucanie paskudnych oszczerstw w jego kierunku". Jego zdaniem Zełenski ściągnął na siebie rosyjską agresję, bo nie zgodził się na ustępstwa.

- Oni po prostu nie wiedzą, co robić, bo Ukrainy już tam nie ma. To już nie jest Ukraina, prawie cała została zniszczona. Miast i miasteczek nie da się odbudować, a zmarłych nie da się wskrzesić. Zginęły miliony ludzi - powiedział.

Trump powiedział, że odbudowa tego, co zostało zniszczone na Ukrainie, zajmie "setki lat". - Nie będzie wystarczająco dużo pieniędzy, aby to odbudować, nawet jeśli cały świat się zjednoczy - dodał. Trump zarzucił przywódcy Ukrainy, że każda umowa, którą mógłby zawrzeć "byłaby lepsza niż sytuacja, jaką mamy obecnie".

Plan pokojowy Zełenskiego. Co zawiera?

Z informacji "The Times" wynika, że koncepcja, z którą zapozna się również Kongres USA, zakłada gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy, nawet wówczas, gdy wybory prezydenckie wygra kandydat republikanów.

Podczas wywiadu dla ABC Zełenski został zapytany, czy jego plan pokojowy zakłada możliwość udziału w rozmowach negocjacyjnych z Rosją. - Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - odpowiedział ukraiński prezydent.

W czwartek prezydent Ukrainy spotkał się już Joe Bidenem i wyborczą rywalką Trumpa wiceprezydent Kamalą Harris.