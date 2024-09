Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych nie uszła uwadze Donalda Trumpa. Republikański kandydat na prezydenta USA nazwał przywódcę Ukrainy "najlepszym handlarzem w historii". Zabrał też głos w sprawie jego stosunku do Kamali Harris.

Donald Trump w poniedziałek wziął udział we wiecu wyborczym zorganizowanym w Pensylwanii. W tym samym czasie we wschodnim stanie USA przebywał również Wołodymyr Zełenski.

Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego

- Widzę, że Zełenski jest tutaj [w Pensylwanii - przyp. red.]. Myślę, że Zełenski jest najlepszym handlarzem w historii. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do kraju, wraca z 60 miliardami dolarów - orzekł republikański kandydat na prezydenta, cytowany przez Bloomberg.

Jak dodał, jest przekonany, że ukraińskiemu przywódcy bardzo zależy na tym, żeby wybory wygrała Kamala Harris. Po raz kolejny przypomniał też swoją deklarację dotyczącą szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie po swoim ewentualnym zwycięstwie.

ZOBACZ: Wołdymyr Zełenski mówił o końcu wojny. "Jesteśmy bliżej, niż się wydaje"

- Jeśli wygram te wybory, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie telefon do Zełenskiego i do Putina. Powiem im: "Musicie zawrzeć umowę, to szaleństwo" - powiedział.

Wołodymyr Zełenski w USA. Prezydent przedstawi "Plan Zwycięstwa"

Na początku tygodnia ukraiński prezydent przybył do Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślał już wcześniej, głównym celem przyjazdu jest przedstawienie prezydentowi Joe Bidenowi oraz kandydatom na urząd: Donaldowi Trumpowi i Kamali Harris, opracowanego przez siebie planu pokojowego, nazywanego przez Zełenskiego "Planem Zwycięstwa".

Z informacji "The Times" wynika, że koncepcja, z którą zapozna się również Kongres USA, zakłada gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy, nawet wówczas, gdy wybory prezydenckie wygra kandydat republikanów.

ZOBACZ: Próba zamachu na Donalda Trumpa. Podejrzany zostawił tajemniczy list

Podczas wywiadu dla ABC Zełenski został zapytany, czy jego plan pokojowy zakłada możliwość udziału w rozmowach negocjacyjnych z Rosją. - Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - odpowiedział ukraiński prezydent.