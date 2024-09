W sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry uzyskaliśmy dokumentację z pięciu placówek medycznych - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wcześniej były szef resortu sprawiedliwości wyraził zaskoczenie informacjami o jego przesłuchaniu przed komisją ds. Pegasusa. "Ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną" - zapewnił.

Jak podał prokurator Przemysław Nowak, to na podstawie otrzymanej dokumentacji biegły miał wydać opinię ws. Zbigniewa Ziobry, zgodnie z którą jego bezpośrednie badanie nie jest potrzebne, aby móc wezwać go przed komisję ds. Pegasusa.

- To do biegłego należy ocena, czy ta dokumentacja była wystarczająca - wskazał rzecznik PK, dodając, że w sprawie uznano, iż kontaktowanie się z samym Zbigniewem Ziobrą nie jest konieczne. Do uzyskania informacji medycznej z polskich placówek medycznych miało dojść w toku "standardowej procedury".

Komisja ds. Pegasusa. Prokuratura Krajowa odpowiada Zbigniewowi Ziobrze

Zaledwie wczoraj szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa posłanka Magdalena Sroka przekazała, że komisja otrzymała opinię biegłego lekarza ws. możliwości przesłuchania byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, który walczy z nowotworem.

- Politycy PiS chcieli, abyśmy mieli poczucie, że stan jest bardzo, bardzo ciężki. Ja opieram się na opinii lekarskiej (...). W tym tygodniu chcę podać dokładny termin przesłuchania - mówiła polityk Trzeciej Drogi, zapewniając, że lider Suwerennej Polski ma złożyć zeznania "do końca roku".

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński o powodzi: Rząd niestety zawiódł

Do wypowiedzi tej natychmiast odniósł się sam Zbigniew Ziobro, który w mediach społecznościowych wyraził wielkie zdumienie takim obrotem spraw. Jak napisał, nie został przebadany przez biegłego lekarza i nikt nie wystąpił do niego z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej.

"Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" - nadmienił.

Lider Suwerennej Polski zostanie przesłuchany ws. Pegasusa?

Pod koniec sierpnia br. prokuratura na wniosek komisji ds., Pegasusa powołała biegłego, któremu wyznaczono czas do 20 września na ocenienie, czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na jego przesłuchanie.

Były minister sprawiedliwości był już wcześniej wzywany na posiedzenia komisji, ale przedstawiał usprawiedliwienia na podstawie zaświadczeń od lekarza sądowego.

Wspomniana komisja ma za zadanie zbadanie legalności, prawidłowości i celowości czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd w latach 2015-2023, a także ustalenie, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa. Dotychczas wezwano przed nią już m.in. Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia i innych pracowników resortu.

ZOBACZ: Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. "Wytrwale przechodzi rehabilitację"

Posłowie Zjednoczonej Prawicy próbują zablokować prace komisji za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ten 10 września orzekł, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. Chodzi głównie o sposób powołania komisji, którą uchwalono bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.

Członkowie komisji śledczej z koalicji rządzącej podkreślali po wyroku TK, że "komisja działa i będzie działać".