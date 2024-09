Komisja do spraw walki ze skutkami powodzi. Sejm zdecydował

Sejm powołał specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw powodziowych. Wcześniej o pomyśle mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wskazał, że będzie to komisji średnia, tzn. licząca 30 posłów.

Powstanie komisji zapowiedział dzień wcześniej Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu na konferencji prasowej powiedział, że zaproponuje dodatkowe posiedzenie Sejmu, by w rzetelny sposób "przepracować nad ustawą powodziową".

- Zaproponuję dzisiaj powołanie dzisiaj w Sejmie specjalnej komisji ds. tego ustawodawstwa, które będzie pomagało walczyć ze skutkami powodzi. Jesteśmy świadomi chyba wszyscy tego, że kiedy taka ustawa tej wielkości, jak choćby ta, którą dzisiaj kończy robić rząd, trafia do Sejmu, to ona tak naprawdę musiałaby trafić do wszystkich komisji - zapowiedział.

Tekst jest aktualizowany.