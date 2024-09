W ostatnim czasie w internecie pojawiło się wiele podejrzanych zbiórek na rzecz powodzian. Wyłudzanie pieniędzy to jednak nie wszystko. Oszuści wykorzystują sytuację również do kradzieży danych. Policjanci zatrzymali ostatnio dwóch mężczyzn, którzy zamieszczając w sieci fałszywe wpisy dotyczące powodzi, wyłudzali od swoich ofiar hasła do ich portali społecznościowych.