"Politycy wypatrujący z nadzieją większej liczby ofiar powodzi to wyjątkowo obrzydliwy przykład zasady 'po trupach do celu'" - napisał na platformie X Donald Tusk. Słowa premiera to odniesienie do wcześniejszych wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który sugerował, że statystyki prezentowane przez policję mogą nie być prawdziwe.