Mieszkańcy czterech gmin w powiecie głogowskim usłyszeli w sobotę wezwanie do samoewakuacji z terenów zalewowych. Rzecznik głogowskich strażaków podkreślił, że sytuacja jest trudna, ale stabilna. Jak wyjaśnił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego starosta głogowski, każda gmina wyznaczyła miejsce ewakuacji, do których mieszkańcy będą dowożeni autobusami. - To już zaczęło się dziać - zapewnił.