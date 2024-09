- Jeśli chodzi o sytuacje na wałach, to są podsiąki - powiedział szef PSP w Głogowie Paweł Dziadosz podczas sztabu kryzysowego. - One są naturalne, ale są one praktycznie wszędzie - dodał. Miasto przygotowuje się na przejście fali powodziowej na Odrze. Poziom rzeki już teraz jest wyższy od alarmowego.