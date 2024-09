W trakcie umacniania wałów w miejscowości Buczki (woj. lubuskie) zasłabł jeden ze strażaków OSP. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażak był przytomny. Trafił do szpitala, gdzie zatrzymano go na obserwację.

W sobotę umacniano wały w miejscowości Buczki koło Nowej Soli. Strażacy OSP pracowali m.in. z żołnierzami marynarki wojennej. W pewnym momencie na wały osunął się jeden ze strażaków.

Powódź 2024. Strażak zasłabł w trakcie umacniania wałów

- Jeden ze strażaków OSP zasłabł podczas umacniania wałów - powiedział polsatnews.pl mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Wezwano pogotowie ratunkowe. Ze względu na trudny dojazd do miejsca, gdzie przebywał strażak wysłani śmigłowiec LPR.

- Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. LPR lądowało, ponieważ jest to teren trudny, są głębokości. Był trudny dojazd - dodał rzecznik straży.

Arkadiusz Kaniak w rozmowie z nami podkreślił, że incydent nie miał związku z umacnianiem wałów i pracami prowadzonymi w Buczkach.

- Strażak ma problemy zdrowotne od wielu lat i to są konsekwencja tego. To nie ma wspólnego z wypadkiem, czy działaniami - dodał rzecznik.

Strażak OSP był przytomny, gdy zabierało go pogotowie. Jest w dobrym stanie. Został w szpitalu na obserwacji.

Powódź 2024. Lubuskie. Poziom Odry rośnie

W woj. lubuskim fala powodziowa dopiero ma nadejść, a poziom Odry stopniowo się zwiększa. W sobotę rano stany alarmowe były przekroczone na pięciu wodowskazach w regionie.

Według najnowszych prognoz fala wezbrania na Odrze ma wpłynąć tam w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pierwszym dużym miastem na jej drodze będzie wówczas Nowa Sól.

W woj. lubuskim obowiązuje wprowadzony przez wojewodę alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. W niektórych miejscach wprowadzono ograniczenia ruchu.

Zarządzono także ewakuację dwóch miejscowości w pobliżu Nowej Soli - Dębianki i Radocina. Na opuszczenie swoich domów zdecydowało się zaledwie 30 osób.