Emerytura o pięć lat wcześniej. Tylko w tych kilku przypadkach

Czy można przejść na emeryturę nawet o pięć lat wcześniej, niż wskazuje na to powszechny wiek emerytalny w Polsce? Okazuje się, że tak. Istnieją zawody, w których emeryturę wypracowuje się kilka lat wcześniej i pobiera się tzw. emeryturę pomostową. Jest to możliwe tylko w kilku przypadkach.

Emerytura pomostowa to przejściowe świadczenie pobierane przez beneficjenta do czasu, aż osiągnie wiek emerytalny i pełnoprawną emeryturę. Umożliwia to otrzymanie świadczenia finansowego nawet 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że ten w Polsce wynosi obecnie 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Podstawa prawna

Na jakiej podstawie można przejść na wcześniejszą emeryturę? Podstawą prawną jest tu Ustawa o emeryturach pomostowych podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu 2023 roku, która wprowadziła istotne zmiany do Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku, sprawiając, że jeszcze procedura ubiegania się o świadczenie jest łatwiejsza i bardziej dostępna.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Aby ubiegać się o wcześniejsze świadczenie i emeryturę pomostową, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim świadczenie skierowane jest do osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Ponadto pracownik musi mieć udokumentowane minimum 15 lat przepracowanych w trudnych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. Pod uwagę brane jest tylko zatrudnienie w pełnym wymiarze czasowym.

Praca ta musi być wykonywana również po 31 grudnia 2008 roku. Do tego suma okresów składkowych i nieskładkowych musi wynosić minimum 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawo do pobierania emerytury pomostowej wchodzi w życie wraz z ukończeniem 55. roku życia przez kobietę lub 60. roku życia przez mężczyznę.

Prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze

Kto kwalifikuje się do ubiegania o emeryturę pomostową? Przepisy wskazują na to, że dana osoba musi pracować w szczególnych warunkach lub na stanowisku o szczególnym charakterze. Co kryje się za tymi pojęciami? Więcej informacji można znaleźć w załącznikach do Ustawy. Jako prace wykonywane w szczególnych warunkach klasyfikuje się m.in.:

ciężkie prace fizyczne;

prace na wodzie i pod wodą;

prace pod ziemią (np. górnicy);

prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego;

prace w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu;

ciężkie prace fizyczne z dużym obciążeniem statycznym (np.: rybacy morscy, personel pokładowy statków powietrznych, praca

ciężka w podziemnych kanałach ściekowych, praca przy obróbce mokrych skór).

Dodatkowo emerytura pomostowa przysługuje osobom wykonującym prace o szczególnym charakterze, w tym m.in.:

kierowcom pojazdów uprzywilejowanych;

maszynistom pojazdów trakcyjnych;

członkom zespołów ratowniczych;

operatorom żurawi wieżowych lub dźwignic portowych.

Kwota emerytury pomostowej podlega waloryzacji

Zgodnie z przepisami emerytura pomostowa jest równa najniższej emeryturze w danym roku kalendarzowym. Przykładowo w 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto. Co roku emerytura pomostowa podlega waloryzacji.

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego osoba pobierająca świadczenie pomostowe przechodzi na pełnoprawną emeryturę, która jest wyliczana na podstawie odprowadzanych przez nią składek. Należy jednak pamiętać o tym, że skorzystanie z emerytury pomostowej skraca czas odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, co przekłada się na niższe świadczenie docelowe po osiągnięciu wieku emerytalnego.

red / polsatnews.pl