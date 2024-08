Specjalna emerytura po ukończeniu 40 lat. Komu przysługuje i na jaką kwotę można liczyć?

Świadczenie to przysługuje jednak bardzo wąskiej grupie odbiorców. W tym roku dołączyło do niej dziesięciu nowych beneficjentów. Mowa oczywiście o polskich sportowcach, którzy przywieźli medale z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jakie kryteria należy zatem spełnić, aby uzyskać specjalną emeryturę olimpijską?

Czy każdemu medaliście igrzysk olimpijskich przysługuje emerytura?

Świadczenie jest przewidziane dla wszystkich sportowców, którzy zdobyli medale – złoty, srebrny lub brązowy podczas zmagań na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz olimpiadach szachowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy nagrodę uzyskali w konkurencji indywidualnej, czy grupowej.

Pieniądze od 2000 roku wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aby jednak je uzyskać, nie wystarczy wywalczyć medalu podczas konkurencji sportowych.

Warunkiem koniecznym do wypłacenia emerytury dla olimpijczyka jest także osiągnięcie przez niego odpowiedniego wieku, czyli ukończenia 40 lat. Ubiegający się o świadczenie nie mogą już aktywnie i profesjonalnie uprawiać sportu i brać udział w zawodach organizowanych przez dowolne związki sportowe. Oznacza to, że uzyskanie specjalnej emerytury olimpijskiej jest równoznacznie z zakończeniem kariery.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby pobierać emeryturę od 40 roku życia?

Warunkiem do przyznania świadczenia jest ponadto posiadanie polskiego obywatelstwa. Przyszli emeryci olimpijscy muszą okazać także zaświadczenie o niekaralności. W praktyce oznacza to, że nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Ocenie podlegają ponadto kary sportowe. Emerytury olimpijskiej nie otrzymają więc zawodnicy, którzy byli karani za doping na więcej niż 24 miesiące w przypadku jednorazowego incydentu i niezależnie od długości dyskwalifikacji przy wykazaniu wielokrotnego dopingu.

Należy ponadto podkreślić, że nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń emerytalnych. W przypadku, kiedy medalista olimpijski osiągnie powszechny wiek emerytalny, musi zdecydować, które świadczenie będzie pobierał – przysługujące wszystkim obywatelom czy specjalne, sportowe.

Wysokość emerytury olimpijskiej – stawka może zadziwiać

Ile wynosi emerytura olimpijska? To pytanie, które zadają sobie nie tylko sportowcy. Większość osób błędnie twierdzi, że jest to naprawdę duża kwota.

Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki od 1 stycznia 2024 wysokość świadczenia wynosi 4203,04 zł brutto – warto przy tym pamiętać, że od emerytury olimpijskiej nie pobiera się żadnych składek oraz podatku dochodowego, co w praktyce pozwala stwierdzić, że jest to też jednocześnie kwota, jaką olimpijczyk dostanie na rękę. Wielokrotni medaliści pobierają jedno świadczenie – nie mnoży się ono przez ilość medali.

Aby zacząć pobierać świadczenie, sportowiec, który zdobył medal na igrzyskach olimpijskich i spełnia kryteria wiekowe, musi złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Jeśli zawodnik spełnia wszystkie wymogi, urząd nie może odmówić wypłacania emerytury olimpijskiej. Raz przyznane świadczenie sportowiec otrzymuje co miesiąc, dożywotnio, chyba że zrezygnuje z niego z własnej woli lub przestanie spełniać któreś z kryteriów – na przykład powróci do aktywnego sportu.

Emerytura olimpijska, którą można pobierać od 40 roku życia, jest swoistym wyróżnieniem i nagrodą za szczególne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej. Z pewnością jest dużym wsparciem dla osób, które kończą karierę, chociażby z przyczyn kondycyjnych. I oczywiście miłym dodatkiem do sławy, jaką przynosi podium na igrzyskach olimpijskich.

