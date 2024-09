Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński został wybrany nowym pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Wejdzie w skład rządu i zrzeknie się mandatu europosła.

Hanna Gronkiewicz-Waltz w europarlamencie

W europarlamencie zastąpi go z kolei Hanna Gronkiewicz Waltz, która do europarlamentu startowała z drugiego miejsca na liście KO. Otrzymała wówczas 94 474 głosów i było to za mało, aby otrzymać mandat.

ZOBACZ: Marcin Kierwiński wraca do rządu. Złoży mandat europosła

Wówczas w głosowaniu byłą prezydent Warszawy wyprzedził Marcin Kierwiński, który dostał 143 179 głosów, Kamila Gasiuk-Pihowicz z wynikiem 136 811 głosów oraz Michał Szczerba, który dostał 120 667 głosów. Cała trójka miała najlepsze wyniki z okręgu obejmującego Warszawę i dostała się do Parlamentu Europejskiego.

Ponieważ czwarty najlepszy wynik w okręgu 4. należał do Hanny Gronkiewicz-Waltz, to ona otrzyma teraz mandat. Informację potwierdziła w rozmowie z Onetem.

Marcin Kierwński wraca do rządu

Marcin Kierwiński przybył z kolei do Nowej Soli, dokąd wezwał go Donald Tusk. Premier powiedział, że europoseł nie wahał się z podjęciem decyzji i objęciem nowego stanowiska.

ZOBACZ: Budowanie na terenach zalewowych. "Nie ma kompromisów"

- Na pierwszy znak przyjechał tutaj i jest tutaj w Nowej Soli. Jutro przystąpi do pracy we Wrocławiu, na mój znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji - poinformował Tusk podkreślają że docenia taki ruch, bowiem "większość, która dostaje się do parlamentu nie myśli, żeby po trzech miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy".