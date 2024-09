W momencie kiedy uchwalamy miejscowy plan i Wody Polskie mówią, że to jest teren, który musi być przygotowany na rozlewisko powodzi, to jest zakaz zabudowy i koniec kropka. Nie ma tutaj kompromisów, bo jeśli będą kompromisy, to będą dramaty, z którymi mierzymy się teraz - mówił na antenie Polsat News Rafał Zarzecki, ekspert z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.