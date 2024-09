Marcin Kierwiński wraca do rządu. Złoży mandat europosła

- Nazwisko, które mi się nasunęło od razu to Marcin Kierwiński. Problem polega na tym, że on jest eurodeputowanym, ale na pierwszy znak przyjechał tutaj i jutro przystąpi do pracy we Wrocławiu - powiedział Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nowej Soli. Premier przekazał, że dostał informację zwrotną już po 15 minutach.

W piątek w Nowej Soli Donald Tusk ogłosił, kto będzie kandydatem na stanowisko pełnomocnika rządu ds. odbudowy kraju. - Zdanie jest gigantyczne, będziemy musieli mądrze i szybko rozdysponować miliardy złotych, tak, aby trafiły tam, gdzie są potrzebne - mówił.

Marcin Kierwiński wraca do rządu

- Zadanie wyjątkowe, więc szukałem kogoś, kto ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem jeśli chodzi o zarządzanie, ma doświadczenie samorządowe, ma doświadczenie z sytuacjami kryzysowymi no i szczerze, to taka osoba mi się nasunęła od razu. To jeszcze do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński - przekazał.

Premier przyznał, że problemem jest fakt, że Kierwiński aktualnie jest europosłem. - Na pierwszy znak przyjechał tutaj i jest tutaj w Nowej Soli. Jutro przystąpi do pracy we Wrocławiu, na mój znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji - poinformował Tusk.

Podkreślił również, że docenia taki ruch, bowiem "większość, która dostaje się do parlamentu nie myśli, żeby po trzech miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy". - Po 15 minutach dostałem odpowiedź, że Kierwiński jest gotowy do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu - dodał.